人民网北京7月20日电 （陈思、汪璨）“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会以视频会议的形式于7月20日，在北京、东京和首尔三地成功举行。中国人民对外友好协会会长林松添在开幕式上致辞，全文如下：

尊敬的日中文化交流协会星弘道常任委员，

尊敬的韩日文化交流会议郑求宗委员长，

尊敬的中国书法家协会名誉主席苏士澍先生，

中日韩三国书法家朋友们：

大家上午好！

值此“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”开幕之际，我谨代表中国人民对外友好协会表示热烈祝贺，并对三国书法家为维护和促进中日韩友好所做出的积极贡献表示赞赏和敬意，对克服疫情困难，坚持参加本次书画展的三国书法名家表示衷心感谢。

去年，我们共同举办了“青山一道、同担风雨——中日韩名家线上书法展”，展现三国共抗疫情的芳邻友情和团结合作的亚洲精神，为身处新冠肺炎疫情之中的人们带去了温馨的祝福。

一年过去了，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，新冠病毒变异毒株快速蔓延，世界人民生命健康安全仍面临严峻挑战。再过三天，备受瞩目的东京奥运会即将开幕，明年初即将举办的北京冬奥会、冬残奥会的准备工作也在有序之中。

今天，我们再次相聚，以书为媒，“云上”会友，就是希望以文化的力量，向世界传递中日韩三国人民珍爱和平友谊的共同心声和不怕艰难、顽强拼搏的坚定意志，共同为即将举办的东京奥运会和北京冬奥会送上美好祝福，对将于2024年在韩国举办的冬青奥会表达热切期盼。相信接续而来的亚洲奥运时刻，一定能以奥运精神和体育力量提振人们战胜新冠病毒的信心和勇气，激励世界人民携手战胜疫情，早日恢复正常的生产生活秩序。

中日韩三国同在亚洲，同属儒家文化圈，仁义礼智信已成为我们共同遵循的道德规范。千百年来，三国文化彼此交融、相互激荡，在互学互鉴中不断发展，形成了共同尊崇的“东方哲学”，成为东亚文明的文化根基，也是本地区国家人民共同的精神纽带和宝贵财富。

面临新冠肺炎疫情的世纪大考，崇尚人与自然和谐共生、团结合作、守望相助的东方文化再次彰显出强大的精神力量，使东西方抗疫呈现出明显差异。事实证明，“政治病毒”解决不了自然病毒，把新冠肺炎疫情和病毒溯源政治化，既严重干扰和破坏国际抗疫合作，又无助于早日战胜疫情。

人类是休戚与共的命运共同体，团结协作、形成合力才是唯一正确的选择。相信中日韩人民一定能用好东方智慧，共克时艰，科学应对，早日战胜疫情并恢复生产生活秩序。

朋友们。中日韩三国互为重要近邻，同为亚洲重要国家。21世纪是亚洲的世纪。保持中日韩关系长期健康稳定，符合三国和三国人民的根本利益，也有利于维护亚洲乃至世界的和平稳定与繁荣发展。维护好、发展好亚洲家园，是中日韩三国的共同责任，也是三国人民的共同愿望。

今明两年是“中日文化体育交流促进年”和“中韩文化交流年”。明年，中日将迎来邦交正常化50周年，中韩将迎来建交30周年，三国关系迎来重要节点和发展机遇。三国民间友好组织应调动各界有识之士，积极推动青少年、文化、体育、媒体智库、企业和地方政府等领域友好交流合作，促进三国“民相亲、心相通”，为新时代中日韩友好关系发展筑牢和夯实利益基础和社会民意基础。让我们携手前行，共守和平、共续友谊、共同拼搏、共创未来！

最后，祝本次中日韩名家线上书法展圆满成功！祝东京奥运会圆满成功！祝中日韩体育健儿取得好成绩！祝大家健康平安！

(责编：于洋、常红)