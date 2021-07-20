新华社河内7月20日电（记者黄硕 蒋声雄）越南第十五届国会第一次会议20日选举王庭惠为第十五届国会主席，任期5年。

王庭惠在选举投票中获得在场475名国会代表全票通过。他在当选后随即宣誓就职。

王庭惠1957年出生于越南中部义安省，获经济学博士学位，曾任越南国家审计署审计长、财政部部长、中央经济部部长、政府副总理、河内市委书记等职。

越南第十五届国会第一次会议计划于31日闭幕。除国会主席外，本次会议还将重新选出国家主席、政府总理等国家领导人，并审议上半年越南经济社会发展和国家预算实施情况报告，以及未来国家经济社会发展、财政、公共投资、新农村建设和可持续减贫等方面计划。

越南第十四届国会3月24日至4月8日在河内举行最后一次会议，选举王庭惠为国会主席、阮春福为国家主席、范明政为政府总理。根据越南相关法律，上述领导人任期应截至第十五届国会第一次会议，本次国会会议需进行重新选举。越南国家选举委员会6月10日宣布，越南第十五届国会代表选举共选出499名代表。

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