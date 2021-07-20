新华社科伦坡7月20日电（记者唐璐）斯里兰卡知名大学斯里贾亚瓦德纳普拉大学，20日在医学论文预印本网站MedRxiv上发布其关于中国国药集团新冠灭活疫苗有效性的研究报告，介绍了该疫苗对德尔塔毒株等变异新冠病毒的效力。这是国际上有关国药疫苗针对流行变异新冠病毒有效性的首次公开报告。

研究结果显示，95%的人群在接种两剂国药/BBIBP-CorV疫苗后可产生抗体，其中20至39岁人群接种该疫苗后的血清阳转率高达98.9%，60岁以上人群的血清阳转率也达到93.3%。在81.25%的人群中疫苗可诱导产生中和抗体，且中和抗体水平与自然感染后的水平相似。

这项研究指出，国药疫苗对于目前流行的德尔塔毒株和贝塔毒株抗体水平与自然感染后的水平相似，对阿尔法毒株抗体水平相对较低。与中国的流行株相比，疫苗接种者对德尔塔毒株的抗体滴度只下降了1.38倍。此外，研究结果表明国药疫苗还能诱导T细胞和记忆B细胞免疫反应。

斯里贾亚瓦德纳普拉大学是斯里兰卡唯一拥有研究冠状病毒先进技术和设备的大学，本次研究团队包括斯里兰卡著名免疫学专家以及来自英国牛津大学的研究人员。

斯里兰卡1月29日启动新冠疫苗接种计划。根据该国卫生部公布的数字，截至7月19日，斯全国接种新冠疫苗超过757万剂次，其中国药疫苗593万剂，超过总数的78%，迄今没有报告一例与国药疫苗相关的严重不良反应。

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