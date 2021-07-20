人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

斯里兰卡研究显示国药疫苗对变异新冠病毒的效力

2021年07月20日21:14 | 来源：新华社
小字号

　　新华社科伦坡7月20日电（记者唐璐）斯里兰卡知名大学斯里贾亚瓦德纳普拉大学，20日在医学论文预印本网站MedRxiv上发布其关于中国国药集团新冠灭活疫苗有效性的研究报告，介绍了该疫苗对德尔塔毒株等变异新冠病毒的效力。这是国际上有关国药疫苗针对流行变异新冠病毒有效性的首次公开报告。

　　研究结果显示，95%的人群在接种两剂国药/BBIBP-CorV疫苗后可产生抗体，其中20至39岁人群接种该疫苗后的血清阳转率高达98.9%，60岁以上人群的血清阳转率也达到93.3%。在81.25%的人群中疫苗可诱导产生中和抗体，且中和抗体水平与自然感染后的水平相似。

　　这项研究指出，国药疫苗对于目前流行的德尔塔毒株和贝塔毒株抗体水平与自然感染后的水平相似，对阿尔法毒株抗体水平相对较低。与中国的流行株相比，疫苗接种者对德尔塔毒株的抗体滴度只下降了1.38倍。此外，研究结果表明国药疫苗还能诱导T细胞和记忆B细胞免疫反应。

　　斯里贾亚瓦德纳普拉大学是斯里兰卡唯一拥有研究冠状病毒先进技术和设备的大学，本次研究团队包括斯里兰卡著名免疫学专家以及来自英国牛津大学的研究人员。

　　斯里兰卡1月29日启动新冠疫苗接种计划。根据该国卫生部公布的数字，截至7月19日，斯全国接种新冠疫苗超过757万剂次，其中国药疫苗593万剂，超过总数的78%，迄今没有报告一例与国药疫苗相关的严重不良反应。

(责编：张信凤、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部