新华社伦敦7月20日电（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人20日表示，英方对中国有关网络攻击的指责完全是无中生有、蓄意污蔑。中方对此强烈不满、坚决反对，要求英方立即停止这种人云亦云的、针对中国的无端指责。

英国外交发展部此前发表声明称，英国与观点相近国家认为中国政府支持的组织今年初对微软交换服务器发起网络攻击，并声称有证据表明中方此类网络攻击仍在持续。

发言人表示，中国是网络安全的坚定维护者，也是网络窃密和攻击的主要受害国之一。根据中国国家互联网应急中心报告，2020年，共有位于境外的约5.2万个计算机恶意程序控制服务器控制了中国境内约531万台主机，对中国国家安全、经济社会发展和人民正常生产生活造成了严重危害。今年2月，中国境内多达83万个IP地址受到不明的网络攻击，七成以上来自境外。

发言人指出，长期以来，美国违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击，从“维基解密”“斯诺登事件”“瑞士加密机事件”到利用第三国情报机构窃取欧洲国家元首信息事件等，其恶劣行径早已世人皆知。

发言人表示，英方如果真正关心网络安全问题，就不应对这种凭借自身技术优势肆无忌惮地对世界进行大规模和无差别窃听窃密、连盟友也不放过的做法无动于衷，甚至充当帮凶。我们坚决反对一些西方国家在网络安全方面搞双重标准和“贼喊捉贼”的做法。

发言人指出，网络安全是全球性问题，事关各国共同利益，需要国际社会共同维护。中方在网络安全问题上光明磊落，坦坦荡荡。

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