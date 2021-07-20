新华社洛杉矶7月19日电 综述：美新冠疫情指标严重反弹 多地或将重启“口罩令”

新华社记者谭晶晶 高山

近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例数等疫情核心指标严重反弹，所有50个州的感染病例增幅均在上升。媒体报道称，这是美国自今年1月以来首次所有州新增病例数激增。美公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂表示，美国多地未来数月内很可能重新执行“口罩令”，以应对德尔塔毒株等变异新冠病毒传播风险。

据美国有线电视新闻网19日援引约翰斯·霍普金斯大学的数据报道，过去一周全美平均日增新冠确诊病例32278例，较前一周上升66%，较更前一周增加145%；平均日增死亡病例258例，较前一周增加13%。

美国疾病控制和预防中心的数据显示，在截至本月13日的一周内，美国日均新增住院病例2794例，较前一周增加35.8%。该国日均新增住院病例自6月25日以来持续增多。

专家认为，近期美国新冠病例激增与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播、未接种疫苗群体易受感染、各州解封后人群聚集活动大量增加等因素有关。

美疾控中心16日发布的每周疫情报告称，德尔塔毒株已成为美国的主导型变异新冠病毒，预计其感染病例在美国新增确诊病例总数中占比约57.6%。

在变异病毒加速传播的同时，近来美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心的每周报告显示，截至15日，全美7日内日均新冠疫苗接种量约为27万剂，较前一周下降35.7%。美疾控中心网站数据显示，截至19日，全美完成一剂新冠疫苗接种的人数约1.86亿，占美国总人口的56.1%。其中完成两剂接种的人数约1.61亿，占美国总人口的48.6%。

据美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基和穆尔蒂介绍，美国目前超过97%的新冠住院病例是未接种疫苗的群体；约99.5%的死亡病例也来自未接种疫苗群体。

穆尔蒂表示，尽快让更多民众接种疫苗是美国能最快、最有效走出疫情的方式。包括阿肯色州、密苏里州、内华达州、佛罗里达州、路易斯安那州在内的多地未接种疫苗群体的感染病例不断激增令人担忧，只有让更多人尽快接种疫苗才能控制住这种趋势。

鉴于新冠感染和住院者持续增加，美国洛杉矶县上周末开始恢复室内公共场所戴口罩的强制规定。这一行政令要求在室内公共场所的所有人都要戴口罩，无论他们是否已接种新冠疫苗。该“口罩令”已于17日午夜前生效。

穆尔蒂表示，美国其他地区很可能需要效仿洛杉矶县的做法，重启“口罩令”；接种率低、新增病例数上升的地区应采取更多防控措施。

美国儿科学会19日发布的关于秋季复学的新建议称，无论接种疫苗与否，保育和教学机构内所有2岁以上的群体都应戴口罩，因为美国目前尚无可供幼儿和低龄学生广泛接种的疫苗，戴口罩能减少病毒传播并保护未接种疫苗的孩子。

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