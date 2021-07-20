新华社惠灵顿7月20日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰微生物学家、奥克兰大学副教授西奥克西·怀尔斯日前在当地新闻网站“斯塔夫”上发表专栏文章说，新西兰政府应借鉴中国经验，采取“严格而快速”的措施来控制新冠变异病毒德尔塔毒株传播。

怀尔斯在文章中将中国和澳大利亚两国应对德尔塔毒株疫情的情况进行了比较。她说，澳大利亚6月中旬出现第一例德尔塔毒株感染病例后，该毒株在澳大利亚迅速蔓延，感染病例数急剧攀升。而中国第一例德尔塔毒株感染病例出现在5月，到6月疫情得到控制时仅报告了160多例感染病例。

怀尔斯认为，相比于澳大利亚政府“审慎而缓慢”的反应，中国采取了“严格而快速”的措施遏制德尔塔毒株蔓延，这值得新西兰政府借鉴。从发现第一例德尔塔毒株感染病例开始，中国卫生部门就进行了坚决而快速的大规模人群检测，对密切接触人群实施有管理的隔离，并对隔离人群定期进行新冠病毒检测。这些雷厉风行的防疫措施有效减缓了德尔塔毒株的传播速度。

怀尔斯还表示，德尔塔毒株自我复制能力超强，感染者病毒载量远高于感染其他毒株的患者，因而传染能力更强。如不及时和强力应对，很容易造成社区疫情集中暴发。她以近期停靠在新西兰水域的两艘渔船先后发生多名船员集中感染德尔塔毒株的案例警告说，在“坚决防疫”的问题上不可掉以轻心，否则新西兰社区随时可能暴发德尔塔毒株引发的疫情。

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