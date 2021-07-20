新华社阿尔及尔7月19日电 7月19日，国务委员兼外长王毅在阿尔及尔同阿尔及利亚外长拉马拉共同会见记者时，就中国和发展中国家关系回答提问。

王毅表示，50年前，由阿尔及利亚等国共同提交的议案在联大以压倒多数获得通过，广大发展中国家把中国“抬”进了联合国。这是中国和发展中国家团结合作的生动写照。我这次专访阿尔及利亚，就是要重温这段共同战斗的经历，再次向阿方及当年所有顶住压力、主持公道、坚定支持中国的各国朋友们表达衷心的感谢。

王毅指出，50年来，中国和发展中国家始终站在同一条战壕里。中国没有辜负发展中国家的厚望，在联合国和安理会兑现了这一票属于发展中国家的承诺；发展中国家对中国核心利益的支持也从未缺席。

50年来，联合国成员国又增加了65个，绝大多数都是发展中国家。我们逐步从观众席走近舞台中央，从被动落后转为积极引领，有力推动了国际关系民主化、世界多极化和经济全球化的历史进程。

50年来，我们坚持以对话取代对抗，以团结抵御强权，坚持自主探索发展道路，倡导不同文明相互尊重，成为推动人类进步的新生动力。

习近平主席指出，无论走多远，都不能忘记来时的路。正是在广大发展中国家的帮助和支持下，中国才能走到今天。在贫穷落后的时候，中国就勒紧裤带支持发展中国家。今天正在加快发展的中国，将为促进发展中国家的福祉作出更大贡献。中国永远是发展中国家阵营的一员，中国永远和发展中国家同呼吸、共命运！

王毅强调，面对百年未有之大变局，中国将同阿尔及利亚等广大发展中国家更加紧密地团结在一起，面对强权不低头，面对困难不退缩，坚决捍卫主权独立和不干涉内政准则，坚决反对霸权主义和强权政治，坚决维护发展中国家的正当权利和发展空间，坚决要求提升发展中国家在国际治理中的发言权和代表性，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，共同构建人类命运共同体。

拉马拉表示，中国是发展中国家和不结盟国家的代表，是非洲和阿拉伯国家的伙伴。中国切实发挥作用，国际关系就能实现民主化，世界就能更加平衡。阿方期待中国在安理会和联合国发挥更大作用。

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