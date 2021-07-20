人民网北京7月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

新华社记者：我们注意到，王毅国务委员兼外长已抵达此次中东地区国家之行的第三站，对阿尔及利亚进行了正式访问。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：7月19日，王毅国务委员兼外长访问阿尔及利亚，会见了特本总统，同拉马拉外长举行会谈。

王毅国务委员表示，中方高度赞赏阿方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予有力支持，坚定支持阿方走符合自身国情的发展道路，支持阿方维护主权独立和领土完整，支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用。中方鼓励中国企业赴阿投资兴业，把两国高水平的政治互信转化为实实在在的合作成果，扎实推进重大合作项目，助力阿加快实现自主可持续发展。中方将继续向阿方提供疫苗和抗疫物资，支持阿早日彻底战胜疫情。

阿方表示始终将中国作为外交优先方向，坚定同中方站在一起。阿方希望在共建“一带一路”框架下深化双方经贸、投资、能矿、基础设施建设等领域合作，实现共同发展并惠及其它发展中国家。阿方过去支持中国，现在支持中国，将来会更加支持中国，将永远同中方站在一个战壕里，维护国际公平正义。

双方还就中阿关系达成四点共识，即赋予两国传统友谊新内涵、打造务实合作新局面、合力夺取抗击疫情新胜利、为维护国际和地区安全稳定作出新贡献。

此外，王毅国务委员同拉马拉外长共同会见记者时，就中国和发展中国家关系表示，50年前，广大发展中国家把中国“抬”进了联合国，这是中国和发展中国家团结合作的生动写照。王毅国务委员强调，中国永远是发展中国家阵营的一员，中国永远和发展中国家同呼吸、共命运！面对百年未有之大变局，中国将同广大发展中国家更加紧密地团结在一起，面对强权不低头，面对困难不退缩，坚决捍卫主权独立和不干涉内政准则，坚决反对霸权主义和强权政治，坚决维护发展中国家的正当权利和发展空间，坚决要求提升发展中国家在国际治理中的发言权和代表性，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，共同构建人类命运共同体。

阿方表示，中国是发展中国家和不结盟国家的代表，阿方期待中国在安理会和联合国发挥更大作用。

《人民日报》记者：联合国人权理事会第47届会议已闭幕。请问多少个国家联署了支持中国的共同发言？

赵立坚：日前，黎巴嫩联署了友好国家在联合国人权理事会第47届会议支持中国的共同发言。中方对此表示赞赏和欢迎。截至目前，共有69国联署共同发言。加上以单独发言、联合致函等方式支持中国的20多个国家，90多国在人权理事会发出了正义的声音。他们共同反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政。这不仅是对中方的有力支持，也是在维护联合国宪章宗旨和原则，维护国际公平正义。

总台央视记者：据了解，世卫组织在7月16日向成员国通报了第二阶段溯源计划。此前，48个国家向世卫组织总干事谭德塞致函，反对将溯源问题政治化。请问世卫组织第二阶段溯源计划发布后，致函国家有无新进展？

赵立坚：日前，格林纳达、基里巴斯、所罗门群岛、圣多美和普林西比、布基纳法索、毛里塔尼亚、加纳7国又加入了向世卫组织总干事谭德塞致函、反对溯源政治化的正义行列。我们对此表示欢迎。截至今天，致函国家数量已达到55个。在世卫组织7月16日举行的成员国通报会上，俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、斯里兰卡、柬埔寨、伊朗、叙利亚、布隆迪、津巴布韦、喀麦隆、古巴、委内瑞拉、玻利维亚等许多国家纷纷发出正义的声音。他们强调，病毒溯源是一项科学任务，不能被政治化。世卫组织发布的中国—世卫组织联合研究报告应该得到维护。

越来越多的国家发出压倒性的正义声音。这同个别国家搞政治操弄、反对科学、歪曲事实形成鲜明对照，充分反映了国际社会的公义所在和人心向背，充分证明秉持公正客观、主持公道公理的国家还是占大多数的。有关方面应该停止在溯源问题上搞政治操弄，停止利用溯源问题甩锅推责，停止蓄意破坏国际溯源研究合作，采取真正负责任的科学态度，同国际社会一道为战胜疫情、维护人类健康福祉作出应有贡献。

中新社记者：日前，国际科学院组织发布声明，核可中国天津大学和美国约翰斯·霍普金斯大学牵头、多国科学家共同研讨达成的《科学家生物安全行为准则天津指南》。中方对此有何评论？

赵立坚：我们很高兴看到各国科学家达成《科学家生物安全行为准则天津指南》。《天津指南》倡导负责任的生物科研，鼓励各国政府及科研机构加强监管和自律，以促进生物科学造福人类，同时防止其被滥用。这是推广负责任生物科研的最新成果，符合国际社会共同利益。

中国一贯倡导负责任的生物科研，早在2015年就提出制定科学家生物安全行为准则，受到国际社会积极评价。《天津指南》既源于中国倡议，又经过广泛讨论，体现了国际共识。

据我了解，来自21个国家的科学家参与了《天津指南》的制定过程，展现出了良好的专业素养及合作精神。我们对此表示赞赏。这也再次说明，面对全球问题，只要加强互信、深化合作，就能找到行之有效的解决方案。

生物安全无国界。中方将继续秉持人类命运共同体理念，统筹发展和安全，深入参与全球生物安全治理，贡献中国智慧，提出中国方案，同国际社会一道，不断提升全球生物安全水平，促进普遍安全和共同发展。

日本广播协会记者：距离东京奥运会开幕只有3天了。中国代表队也陆续抵达日本。对于本次奥运会，中方有什么期待？将如何助力东京奥运会顺利举行？另外，距离北京冬奥会还有200天时间，东京奥运会的开幕对中国筹备冬奥会有何意义？

赵立坚：相互支持对方成功举办奥运会是中日两国领导人达成的重要共识。中方一直同东京奥组委及日方有关部门保持着密切沟通和协调。中方期待东京奥运会安全、安心举办，愿继续为日方提供力所能及的支持。

东京奥运会之后几个月，中国将举行北京冬奥会和冬残奥会。中方有充分信心顺利接棒东京的成功经验，同国际社会一道，传承和发扬奥林匹克精神，办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

路透社记者：周一，美国联合其盟友指责中国国家安全部在全球实施网络攻击行为。中方对此有何评论？

赵立坚：美国纠集盟友在网络安全问题上对中国进行无理指责，此举无中生有，颠倒黑白，完全是出于政治目的的抹黑和打压，中方绝不接受。

中方坚决反对并打击任何形式的网络攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。这一立场是一贯和明确的。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件时应有完整充分证据，将有关网络攻击与一国政府相关联，更应慎之又慎。美方发布的所谓技术细节并不能构成完整的证据链。

事实上，美国才是全球最大的网络攻击来源国。根据中国网络安全公司360报告，来自北美的APT组织攻击手法复杂且战备资源充足，持久聚焦特定行业和单位。中国国家互联网应急中心（CNCERT）数据显示，2020年位于境外的约5.2万个计算机恶意程序控制服务器控制了中国境内约531万台主机。就控制中国境内主机数量来看，美国及其北约盟国分列前三位。此外，360公司报告还显示，美国中央情报局的网络攻击组织APT-C-39曾对中国航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等关键领域进行了长达11年的网络渗透攻击。上述攻击严重损害中国的国家安全、经济安全、关键基础设施安全和广大民众的个人信息安全。

美国的窃听对象既包括竞争对手，也包括自身盟友。美国的欧洲盟友对美国利用丹麦情报部门合作监听其领导人等行径轻描淡写，却对“中国网络攻击”捕风捉影、大动干戈，这与其一贯宣称的战略自主自相矛盾。

网络攻击是全球面临的共同威胁。我们一贯主张各国应在相互尊重，互信互利的基础上，通过对话合作维护网络安全。我想强调的是，一小部分国家代表不了国际社会，抹黑他人洗白不了自己。中方再次强烈要求美国及其盟友停止针对中国的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，撤销所谓起诉。中方将采取必要措施坚定维护中国的网络安全和自身利益。

湖北广播电视台记者：我们注意到，此次北约首次就中国网络攻击发表共同声明。请问中方有何评论？

赵立坚：在美国推动下，北约近年来明确将网络空间作为新的战场，不断推进网络军事作战部署，建立作战司令部网络空间作战中心。这种将军事同盟引入网络空间的做法，不仅无助于实现自身安全，反而可能刺激网络军备竞赛，增加国家间发生网络摩擦和冲突的风险，危害国际和平与安全。

北约如果真关心网络安全，就应该言行一致维护网络空间和平，而不是在网络空间整军备战。北约如果真关心其成员国的网络安全，就应该首先讨论其个别成员国对其他成员国大规模网络窃密问题。

俄新社记者：今天，台湾“外交部”宣布将在立陶宛设立代表处。中方对此有何评论？是否向立陶宛方面提出抗议？

赵立坚：中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，反对建交国同台湾互设所谓“代表处”。我们敦促立方坚持一个中国原则，恪守建交承诺。我们也正告台湾当局，“台独”是死路一条，任何妄图在国际上制造“两个中国”“一中一台”的图谋都不会得逞。

路透社记者：三名美国共和党参议员敦促美奥组委禁止美方运动员在参加2022年北京冬奥会期间使用中国的新数字货币。中方对此有何评论？

赵立坚：美方有关政客的行径只会反映出他们的无知。建议他们去搞搞清楚什么是数字货币。至于说间谍活动和数字安全威胁，美国才是公认的全球“桂冠”。美方通过网络窃密、电话监听等各种手段，不仅监听监视竞争对手，连自身盟友也不放过。这些事实世人皆知。

数字货币是数字技术发展的必然产物，顺应了当前全球数字经济发展的历史潮流。中国法律也对保障数据安全作出了明确规定。美方政客应该尊重奥林匹克宪章精神，停止将体育运动政治化的做法，不要拿中国新数字货币说事儿。

(责编：张信凤、常红)