李晓宏

曹俊“新宋式”作品《望》

根深深以树壮，花繁繁而浮香。

日前，在180多年前美国“石油大王”洛克菲勒出生时的小屋遗存木板上，旅美艺术家曹俊受其家族委托创作的中国画《根》，被美国知名学府费尔菲尔德大学收藏。

“曹俊作品透出的古典与现代气息令人着迷。”洛克菲勒家族第五代传人史蒂文说，“我喜欢中国文化，与曹俊的交往合作，更让我亲近中国文化。”

旅居海外多年的曹俊，被视为“中国画坛创新派代表之一”。他是首位在世就被美国学界列为研究对象的华人画家，也是首位获西方艺术品公司以其画家名字命名一种水彩颜料的亚洲艺术家。他探索创作的“新宋式”中国画，让世人看到中西艺术交融的精彩绽放。

开启美国学界关注在世华人画家的新篇章

当世纪疫情引发的社会焦虑弥漫美国街头，一本新出版的英文画集《自然之歌》悄然流行。

画中那些让人抬眼望去就灵魂澄净的星辰大海，那些被审美的汁液所浸泡，又为理想的光环所笼罩的飞鸟山泉，唤醒人们内心深处的桃花源，给人以困顿中浪漫的精神寄托和审美享受。这位解读曹俊作品的画册作者，是国际著名现象学专家约翰·萨利斯。

“曹俊用美来净化人们的心灵。他对中国画美学风范的现代表达，深深打动西方观众。”美国波士顿学院的哲学系教授萨利斯，是研究柏拉图、康德、黑格尔、海德格尔等哲学大师的现象学大家，也是少数对中国画尤其是宋代山水画有着深入研究的美国学者。2015年，他在一个展览中看到曹俊的作品后激动心弦，于是在该校成立了“曹俊的绘画语言”课题组，陆续推出《哲学架构内的曹俊艺术研究》等专著，并将研究成果纳入教学内容，开启美国学术界关注在世华人画家的新篇章。

2018 年立春这一天，波士顿学院麦克马伦艺术博物馆为曹俊举办的画展《大自然的赞美诗》拉开帷幕。64件工笔、写意、水墨、泼彩、瓷器画、书法等系列作品组合，流动着东方文化气韵，焕发着现代艺术风采，引起美国学界、艺术界的强烈兴趣。120天的展期中，各界观展专场和各类研讨会气氛热烈。

“这是我们馆首次为在世的艺术家举办展览。”馆长南希表示，曹俊艺术涉猎广泛，从花鸟风月到狮虎走兽再到山川宇宙，都极具象征意义，呈现了传统与现代、东方与西方兼容的艺术风貌。“曹俊的绘画，用崭新的语言向世界清晰地讲述着中国传统文化里的故事。”美国西雅图大学教授杰森·沃斯坦言。“他用画笔描绘出了中国人心目中多彩的梦幻奇景。”埃及开罗美国大学教授玛丽娜·马伦说。

萨利斯教授说，曹俊喜欢用画笔讲述中国故事，也善于表达世界性话题。他的许多作品，包括《高山流水》泼彩山水系列、《寻梦空间》抽象宇宙系列，都是站在全人类的高度观照人与自然的关系，观照人的生存状态和生命感受。这种开放的艺术哲学视角使他的作品更容易参与全球对话。近年来，在冰岛、荷兰召开的欧洲比较与大陆哲学(CCPC)国际年会上，曹俊作为唯一的受邀艺术家交流绘画语言，表达现代东方人对于宇宙人生的终极思考。

探索中国传统艺术的国际表达

曹俊的艺术能被西方主流文化接受并产生影响力，在于他从中国文化、国际表达、人类主题三个维度，打造了一个撬动中国画走向世界的“支点”。这与他的个人努力、时代际遇和岁月积累都不无关系。

曹俊出生在鱼米之乡的江苏泰州，36岁时旅居新西兰，10年后移居纽约，现为纽约拿苏郡艺术博物馆学术委员会共同主席、美国东开普顿国际艺术博览会组委会委员。受益于东风西雨的艺术浸润和多元丰富的人生经历，他广开思路，广泛借鉴，在艺术创作上走出一条独特的路。他的“空间系列”作品获法国巴黎卢浮宫国际美术大展金奖，泼彩作品《荷语凝香》被新西兰国会永久收藏。

“这些年，我在西方走得比较顺的原因，是我抓住了中国艺术的核心。”曹俊表示，中国艺术是从笔墨出发的，讲究计白当黑、以物达志的美学思辨，讲究笔墨、线条等表现形式，这些特点不仅曾给莫奈、毕加索、马蒂斯等影响全人类的艺术家以灵感，也对今天的西方艺术家有启迪。

在萨利斯教授看来，曹俊参观了世界许多著名博物馆，对亚洲艺术与西方艺术的差异了然心间，加上法国寓言、拉丁文化、意大利歌剧等多元文化熏陶，以及他喜欢壮游天下，足迹远至南极、北极，这使他的视野和思路更加开阔。他还学会在显微镜下分析颜料矿物质，用遥感技术观察地貌，这让他观察与表现事物的视角和方法有所不同。

这些因素都涵养了曹俊的艺术风格。他在中国绘画的基础上，大量借鉴西方绘画艺术形式和色彩技巧，探索中国传统艺术的国际表达。如其新作《我欲乘风归去》中，一只鹭鸶挥翅飞去，下面绚烂的泼墨花卉与上方大面积留白，将画面一分为二，鹭鸶一“点”巧置空中，莲茎为“线”，红荷为“点”，西方构图学点、线、面的灵动运用，与宋画“有无之间”的诗性传达交织交融，中国传统艺术与当代审美意趣有机结合，美丽而时尚地讲述了一个中国故事。

曹俊把这种创新表达称为“新宋式”。“在许多西方艺术史论家眼里，宋代绘画是世界艺术的高峰，它对日本浮世绘和西方现代艺术流派都有深远影响。”曹俊表示，艺术是活的生命，只有发展才有持久的影响力。今天，我们在反思传统与借助他山中探索创新，用西方人熟悉的绘画语言诠释中华文化的精髓，表现为符合当代审美趣味的艺术，让斯文优雅的“宋画”在与时俱进中容光焕发，让世界看到中国的美。

推动文化艺术成为人心相通的桥梁

海潮翻涌掀起的蓝色巨浪撞击出V型构图，气势奔放；波澜翻滚卷起的白色浪花闪耀着青金石的光芒，浪漫瑰丽。

2020年盛夏，在纽约一个以蓝色为主题、汇聚了东西方艺术大师作品的《蓝色交响乐》美术展上，曹俊的三联画《潮》赫然夺目，令到场观众心潮澎湃，被称为“蓝色交响乐”的高潮乐章。“曹俊蓝”与联展的毕加索、马蒂斯、克莱因等世界著名艺术大家的作品一起，给观众留下深刻印象。

曹俊酷爱蓝色，他用青金石水彩创作泼彩画，这种别致的蓝色吸引了业界的目光。2019年底，加拿大洛克威尔艺术用品有限公司在世界范围内选择12位优秀艺术大师，推出以他们名字命名的12款水彩颜料。青金石水彩由此被冠名“曹俊蓝”。

生机勃勃且充满音乐感的“曹俊蓝”泼彩泼墨画，受到国际收藏界的关注。与中国结缘深厚的美国洛克菲勒家族第五代传人史蒂文·克拉克·洛克菲勒二世爱好摄影，喜欢中国书法，是曹俊作品在美国的重要收藏者。

一隅僻静，一岸风水。曹俊的纽约长岛住所，时常出现史蒂文夫妇的身影。他们来取要收藏的画，并赠送史蒂文的摄影作品《洛克菲勒公园》及一些家族老物件等，以“艺”会友。

“我喜欢曹俊笔下的气势磅礴和诗情画意。”史蒂文请曹俊为自己的摄影作品提款，曹俊携手史蒂文将动态摄影与中国画写意结合，探索新媒体艺术创新。他们把史蒂文夫妇专飞巴厘岛拍摄的海浪视频，与曹俊的泼彩山水画结合，创作的影像装置艺术作品《我们从哪里来》，作为曹俊画展的一部分在波士顿学院麦克马伦博物馆展出。海浪与音乐合奏，影像共绘画起舞，一个多姿多彩、令人心驰神往的世界仿若置身其中，不仅引起观众强烈兴趣和情感共鸣，更激发了史蒂文走进中国文化的热情。

近年来，史蒂文跟随曹俊踏访故乡，领略地域文化的魅力，感受中国快速发展的势头。洛克菲勒家族业务也加快向中国文化艺术领域拓展的脚步。去年，洛克菲勒艺术中心在亚洲的第一个项目落户上海，致力于打造一个国际标杆艺术生态产业链，为促进中美两国文化交流和贸易合作开辟新渠道。

“万里故乡梦，拳拳赤子心。”这位多年在海外致力于中国画创新的艺术家，怀着对家乡的深厚感情和深深的文化自觉，热心推动中美民间文化互鉴。他近期与上海迪士尼乐园艺术团队合作，开发沉浸式艺术展览和大型公共绘画艺术，将自己的创新实践向国内推广，推动文化艺术成为人心相通的桥梁。

(责编：张信凤、常红)