新华社阿尔及尔7月19日电 7月19日，国务委员兼外长王毅在阿尔及尔同阿尔及利亚外长拉马拉举行会谈。

王毅表示，50年前，阿方排除干扰、顶住压力，和其他发展中国家一道推动恢复中国在联合国的合法席位。这一历史事件改变了世界，中方对此铭记在心。中方将继续把阿作为可以信赖的好朋友、好伙伴，同阿方弘扬相互理解、相互信任、相互支持的优良传统，深化互利合作，推动中阿全面战略伙伴关系再上新台阶。

王毅说，中方高度赞赏阿方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予有力支持，坚定支持阿方走符合自身国情的发展道路，支持阿方维护主权独立和领土完整，支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用。中方将继续向阿方提供疫苗和抗疫物资，支持阿早日彻底战胜疫情。愿同阿方扎实推进重大合作项目，助力阿加快实现自主可持续发展。

王毅强调，50年来，国际形势发生了很大变化，但中国支持发展中国家的立场没有改变，今后也不会改变。中方愿同阿和其他发展中国家一道，维护发展中国家合法权益，扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。中国在安理会这一票永远属于发展中国家。欢迎阿方继续为中阿关系、中非关系、中国和穆斯林国家关系发展发挥更加积极的作用。

拉马拉热烈庆祝中国共产党成立100周年，表示阿中关系历史悠久、基础深厚、成果丰硕。阿方希同中方一道，推动阿中传统友谊和务实合作不断发展。中国恢复在联合国合法席位是阿中共同取得的历史性成就，使国际关系更加平衡。中国不仅坚定捍卫自身正当权益，也坚决维护国际关系基本准则，保护广大中小国家利益。阿方将永远同中方站在同一个战壕里，维护国际公平正义，并愿同中方加强经贸、科技、人力资源培训等领域合作，实现共同发展。阿方高度评价中非合作，反对外部势力对中非合作指手画脚，愿同中方推进对非三方合作。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

双方一致同意抓紧商签中阿全面战略合作五年规划和共建“一带一路”实施方案。

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