新华社渥太华7月19日电（记者李保东）加拿大政府19日宣布，将逐渐允许已经完成接种加拿大批准使用的新冠疫苗的外国旅客入境，且无需隔离。

按照加拿大政府发布的消息，完成接种任何一种加拿大已批准疫苗的美国公民和美国永久居民从8月9日起，其他国家完成接种已批准疫苗的居民从9月7日起，可以入境加拿大，且无需隔离14天。加拿大批准使用的新冠疫苗为辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生4种疫苗。

同时，12岁以下没有接种疫苗的儿童与父母一起进入加拿大后，只要遵循公共卫生规定，亦无需隔离14天，但在入境14天内不可以参加夏令营、上学等。

加拿大政府规定，入境者应使用加政府规定的信息登记软件“ArriveCAN”提交相关信息，并提供纸质版或电子版证明，表明在入境14天前已完成接种加拿大批准使用的4种疫苗中的一种。此外，所有入境旅客还需在出发前持有核酸检测阴性证明。

加拿大政府还宣布，自8月9日起把允许起降国际航班的机场从4个增加到9个。不过由于新冠变异病毒德尔塔毒株的影响，加拿大继续延长印度航班的入境禁令。

最近3个月来，加拿大疫情好转。据加拿大电视台报道，截至19日下午，该国新增新冠确诊病例248例，累计确诊1423603例，累计死亡26500例。

加拿大于2020年3月起关闭边境，禁止外国人入境，但允许美国必要的工作人员，如货车司机和医务工作者等入境。截至目前不清楚加拿大何时对未接种该国批准疫苗的外国旅客开放入境。

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