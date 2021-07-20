新华社东京7月20日电（记者姬烨、苏斌）国际奥委会第138次全会20日在东京开幕，日本首相菅义伟在致辞时表示，日本可以举办一届安全、成功的奥运会。

东京奥运会将于3天后开幕，这几天，成千上万名奥运相关人员从世界各地飞赴日本。与此同时，奥运村内已出现感染病例，东京都连续数日新增确诊新冠病例超千例，并且进入了疫情发生以来的第四次紧急状态，期限将覆盖7月23日至8月8日举行的东京奥运会。

自2020年1月以来，国际奥委会全会这一次首度线下举办。菅义伟对国际奥委会委员说：“世界正遭遇巨大的挑战，我们需要团结一致，利用人类的智慧来举办奥运会。我们可以举办一届成功的奥运会，这个信息应该从日本传向世界。”

菅义伟说，当前疫情依旧反复，但疫苗的出现让人们“看到了漫长隧道的尽头”。尽管东京奥运会绝大多数场馆将没有观众，但全球将有数十亿观众通过转播观看比赛。“我相信运动员的表现将给人们带来希望”。

菅义伟表示，疫情下的这届奥运会与以往将有很多不同，但日本将保护本国公众、奥运选手和其他奥运相关人员的健康和安全，“我希望大家能在奥运期间有一种安全感”。为此，菅义伟呼吁奥运各方尽力配合相关防疫措施。

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