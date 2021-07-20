新华社伦敦7月19日电 综述：英国在争议中如期实施英格兰地区“解封”

新华社记者张家伟 张代蕾 金晶

英国政府19日按计划在英格兰地区实施最后阶段“解封”。与此同时，英国疫情近期持续加剧，该国卫生大臣确诊感染新冠病毒，众多科学家公开反对过早取消大部分防疫限制措施，“解封”措施引发争议。

从19日开始，政府取消了在室内公共场所戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

尽管大部分的防疫限制措施被取消了，但一些规定还会继续执行，比如被确诊感染新冠病毒者仍要按规定隔离。同时，限制措施取消后，政府还会给出相关建议，包括民众在公共交通工具等拥挤的公共空间中戴口罩等，但不会强制要求。

不过，伦敦市长萨迪克汗14日已发表声明说，他要求伦敦公共交通系统运营机构在实施最后阶段“解封”后仍保留乘车必须戴口罩的规定，以加强对民众和公共交通系统工作人员的保护。

进入7月后，英国的新冠病例数升幅明显。14日至18日单日新增新冠确诊病例数连续5天维持在4万例以上，其中16日和17日的数字甚至超过5万例。到19日这个数字才稍微回落一点，为39950例，累计确诊病例达5473477例。

英国卫生大臣贾维德17日确认自己确诊感染新冠病毒。18日，英国首相约翰逊和财政大臣苏纳克分别表示，他们收到公共卫生系统的通知，由于近期曾密切接触过新冠确诊病例，将按相关规定自我隔离。据英国广播公司报道，约翰逊和苏纳克都是贾维德的密切接触者。

在这种情况下，“解封”引来不小争议。

伦敦大学玛丽皇后学院、牛津大学以及利兹大学等机构的学者7日在知名医学期刊《柳叶刀》发表公开信说，英国政府有关在英格兰实施最后阶段“解封”的决定是“危险和草率的”，建议政府延后“解封”。学者们认为，应在确保包括青少年在内的每一个人都有机会接种新冠疫苗，疫苗覆盖率达到高水平，以及做好相关的应对措施准备后，再实施“解封”。这封公开信已获得超过1200名科学家署名支持。

隔离中的约翰逊19日通过视频方式出席疫情发布会时说，至今英格兰96%的50岁以上人群和83%的30至50岁人群已接种1剂疫苗，但18至30岁人群中的35%，即约300万人仍没有接种疫苗。

英国“伯克郡和萨里郡病理学服务机构”的病毒学家斯蒂芬·温切斯特日前接受新华社记者采访时说：“我认为最后阶段‘解封’可能会进一步推升新冠确诊病例数，尤其是进入冬季后。但不管有没有实施‘禁足’措施，新冠病毒在冬季的传播风险仍然存在……因此我们还需要密切跟踪检测方面的数据、病毒的传播情况以及其他呼吸道感染疾病。”

但“解封”仍获得旅游业、餐饮业以及零售业从业者的支持。不少年轻人也非常期待“解封”后能够尽快恢复以往的生活节奏。

伦敦市民爱德华·斯特恩告诉新华社记者，他在疫情之前每年平均要去20场音乐会，但疫情暴发以来人们受到防疫措施限制，现在终于“解封”，他又可以和朋友去现场欣赏音乐会了。

但首相约翰逊也表示，政府仍保留要求人们在出席一些活动和进入夜店等人群密集场所时必须出示疫苗完全接种信息等证明的权利，以便在必要时减少病毒传播。他还呼吁人们继续保持谨慎并尽快接种疫苗。

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