新华社明斯克7月20日电 专访：坚守初心信念、坚持与时俱进是中共取得成功的关键——访白俄罗斯战略研究所所长马卡罗夫

新华社记者

白俄罗斯战略研究所所长奥列格·马卡罗夫日前在接受新华社记者专访时说，中国共产党领导中国在各领域取得了巨大成就，创造了“中国奇迹”。坚守初心和信念、坚持与时俱进是中共取得成功的关键。

马卡罗夫表示，中国没有照搬其他国家的发展经验或走其他国家的老路，而是探索出具有自己特色的发展道路并取得成功。国家实施的计划得到了广大人民的支持。在取得发展成就的同时，社会公平正义也得到了保障。

马卡罗夫特别提到中国消除绝对贫困这一成就。他指出，在历史上，没有任何一个国家能够在如此短的时间内成功让数亿人脱贫，中国的经验将载入史册。

马卡罗夫表示，在国际层面上，中国主张通过对话和平解决各类问题。中国提出的人类命运共同体理念为人类文明发展开辟了广阔前景，“在全球范围内为促进社会发展做出了重要贡献”。在“一带一路”倡议框架下，中国与包括白俄罗斯在内的许多国家实施大型联合项目，促进了沿线各国的共同发展。

谈及新冠疫情，他说，中国人民在抗击疫情的过程中展现出崇高的牺牲精神，中国社会变得更加团结。中国成功克服疫情影响，在世界主要经济体中率先实现正增长，“这是中国道路正确的例证、国家和社会和谐的例证”。

马卡罗夫表示，白俄罗斯钦佩中国在经济社会发展方面取得的巨大成就，希望借鉴中国经验。白俄罗斯学界愿就治国理政、改革发展等广泛话题与中方加强交往合作。

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