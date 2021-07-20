新华社阿尔及尔7月19日电 当地时间7月19日，阿尔及利亚总统特本在阿尔及尔会见国务委员兼外长王毅。

特本请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党领导中国人民在革命和建设过程中取得的巨大成就。特本表示，阿中传统友好，相互信任。阿独立以来，对华政策从未改变，始终将中国作为外交优先方向，坚定同中方站在一起。当前阿中都进入新发展阶段，阿方希在共建“一带一路”框架下深化双方经贸、投资、能矿、基础设施建设等领域合作，实现共同发展并惠及其它发展中国家。特本强调，阿方过去支持中国，现在支持中国，将来会更加支持中国。

特本祝贺中国重返联合国50周年，强调阿方期待中方在国际事务中发挥更大作用，促进世界和地区和平稳定。

王毅向特本转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，阿是英雄的国家、讲原则的国家，一贯坚持独立自主，在国际上主持公道，伸张正义，赢得了国际社会的尊重。50年前，阿和其他发展中国家顶住压力、排除干扰，鼎力支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。50年后我到访贵国，就是要共同庆祝这一具有重大历史意义的事件，向阿朋友表示感谢，并对外发出明确信号：中方将继续把阿作为新形势下加强发展中国家团结合作的重要伙伴，继续同阿方携手并肩，捍卫发展中国家正当权益，维护国际公平正义。

王毅说，中阿过去是战友，并肩战斗；现在是伙伴，争取共同发展、共同繁荣。中阿互利合作有很大潜力和发展空间。中方鼓励中国企业赴阿投资兴业，愿同阿方共同努力，把两国高水平的政治互信转化为实实在在的合作成果，帮助阿加快工业化进程，增强自主发展能力。中方将继续向阿提供疫苗，推进疫苗生产合作，助力阿早日战胜疫情。

同日，王毅还同阿外长拉马拉举行会谈并共同会见记者。

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