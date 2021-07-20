人民网悉尼7月20日电 （王泉骄）澳大利亚汉学家、格里菲斯大学荣誉教授马克林日前在接受人民网专访时积极评价了中国共产党百年来所取得的伟大成就，并表示对中国此后的发展充满信心和期待。马克林说，中国的发展离不开中国共产党的领导。在未来数十年，中国的和平崛起也将继续。

马克林高度评价中国共产党所取得的突出成就。他称，一百年来，中国共产党将一个分裂的、贫困的中国团结起来，带领人民共同奋斗。中国民众生活水平显著提高，并消除了绝对贫困，这对一个曾经贫困的国家而言，是惊人的成就。

马克林表示，中国共产党开辟的中国特色社会主义道路正在带领中国不断发展。中国积极与他国合作，推动构建人类命运共同体。面对新冠疫情挑战，中国共产党坚持以人民为中心，全力抗击疫情。而一些西方国家出于自身利益考虑，似乎执意将疫情政治化。这体现了社会制度的区别，中国特色社会主义制度着眼于为人民谋福祉。

马克林评价，中国共产党取得如此成就的原因，是基于其出色、坚强的领导能力。它有先进的思想理念作支撑，赢得了人民群众的支持，且具有巨大能量、活力和适应能力。他对中国共产党坚持人民利益优先的理念表示赞同，称中国共产党不断发展壮大，领导中国在国际社会中发挥重要作用，正是因为它赢得了广大人民的大力支持，以人民利益为先。

马克林回顾道：“1964年，我受邀到北京外国语大学任教两年，开始与中国和中国人民建立深厚情谊。自那时起，我见证了中国所取得的进步。虽然中间经历过挫折，但中国的经济发展和社会进步是历史上前所未有的，我很钦佩。没有中国共产党的领导，中国在过去一个世纪里，很难取得如此巨大的成就。”

现在，中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。“在我看来，中国的国际影响力和参与国际治理的能力正在增强。”马克林说，“我对在中国共产党领导下的中国未来感到十分乐观。根据过去几十年的经验，我预计中国的和平崛起将会继续。”

“我期待着中国梦的实现，期待中国第二个百年奋斗目标实现，正如中国共产党已经实现了第一个百年目标一样。”马克林说道。

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