英国政府19日说，在特殊情况下，已经完成新冠疫苗接种的公共医疗系统医护人员和社区工作者密切接触新冠病例以后，可以不用隔离，继续工作。

英国近期新冠疫情反弹，新增确诊病例激增。确诊病例和密切接触者必须隔离，导致学校、企业和医疗系统人员短缺。英国政府因而修改隔离规定，作出上述决定，以确保医疗系统运转。

英国政府声明说，这一规定19日起生效，决定哪些人员“密接”后仍可工作必须作个案分析，充分评估风险。

上述人员如需继续工作，必须确保他们14天前或更早时候已经完成疫苗接种、新冠病毒检测结果呈阴性，每天工作前需接受快速检测并报告检测结果。一旦快速检测结果呈阳性或出现感染症状，应立即停止工作并尽快接受新冠病毒检测。

英国卫生大臣赛义德·贾维德说：“随着我们学习与新冠病毒共存，确保一线（医护）人员能够持续为全国民众提供尽可能最好的治疗和支持至关重要。”

贾维德17日确诊染疫，已经自我隔离。英国首相鲍里斯·约翰逊、财政大臣里希·苏纳克先前与贾维德密切接触，18日开始自我隔离。

英国政府18日宣布一项允许约翰逊等人继续工作的试点计划，由于反对党、企业主和民众激烈反对，这项计划发布不到3小时就被迫撤回。约翰逊在官邸发表视频讲话时说：“人人遵守相同规定更重要。”他将在那里隔离至26日。

尽管单日新增确诊病例超过5万例，英格兰地区19日按计划实施最后阶段“解封”，即取消所有剩余防疫限制措施。

一些公共卫生专家认为，英国政府“解封”为时过早，可能导致疫情恶化，对全球构成威胁。英国医学杂志《柳叶刀》刊发一封批评英国政府“解封”决定的公开信，获全球大约1200名科学家支持。（包雪琳）（新华社专特稿）

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