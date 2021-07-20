德国西部洪灾死亡人数18日增至157人。一些媒体、专家和民众认为，德国气象预警系统不完善，预警信息传达不及时、不明确。

【预警太少】

尽管气象部门上周预报德国西部将遭遇暴雨，不少居民说，他们对洪水措手不及。

按照德国联邦体制，全国16个州负责各自辖区洪水预警。不少地方政府使用警报器、喇叭通知民众，或经由广播和电视发布预警和疏散令。

德国西部洪灾始于13日，北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州（莱法州）受灾最严重。德国畅销日报《图片报》发表文章，批评这两个州准备不足。

文章写道，“民防是州政府最基本工作之一”，但洪水来袭前“太多地区警报没响，发布的预警非常少”，酿成一场“民防灾难”。

英国雷丁大学水文学教授汉娜·克洛克接受德国电视二台采访时说，德国气象“警报链一些环节断了”，疏散转移的预警信息没能传达到足够多的民众。“这都2021年了，不该有这么多人遇难。”

【信息不明】

在莱法州阿尔韦勒地区，居民格雷戈尔·德根18日接受媒体采访时说，他们先前“听天气预报说要下大雨”，没人想到会那么严重。

“我看到一条简短的预警信息，但为时太晚，”德根说，洪水漫进他家，迅速涨到2.5米高，那时已经“没什么能做的了”。

德国城镇和市政协会常务会长格德·兰茨贝格说，先前气象预报“给人们的印象只是会有大雨，没有清晰传达雨量之巨大”。

他呼吁全面检查完善气象预警和应灾准备系统、更广泛使用警报器，呼吁联邦政府为联邦民防和救灾办公室配备更多职员、提升这一机构应灾能力。

德国总理默克尔18日考察莱法州灾情，承诺政府将吸取教训。她说：“我们当然会问问自己哪些方面可以做得更好，但某些情况下，（灾害）发生得太快，你无法完全避开大自然的力量。”

德国教育和研究部长安雅·卡利切克说：“德国西部这场大灾难的教训之一是，我们必须在今后几年加强对一系列极端气象的研究。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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