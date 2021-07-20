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老挝再次延长疫情防控期15天

2021年07月20日08:21 | 来源：新华社
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　　新华社万象7月19日电（记者章建华）由于从邻国输入的新冠确诊病例不断增加，老挝政府19日宣布再次延长疫情防控期15天至8月3日。

　　老挝新冠疫情防控委员会副主任、总理府办公厅副主任提帕贡19日在首都万象举行的新闻发布会上表示，由于邻国疫情形势依旧严峻，每天都有大量在邻国就业的老挝工人回国，老挝政府决定继续执行此前发布的疫情防控总理令。

　　与此同时，老挝政府决定适当放宽部分地区的防控措施，包括在疫情未出现社区传播的省，健身房和体育馆可以重新开放，康养场所如员工已完成新冠疫苗接种可以重新开业，恢复职业培训机构、师范学校，以及其他教育机构最高年级的教学等。

　　由于新冠确诊病例骤增，老挝政府4月21日发布有关新冠疫情防控措施的总理令，包括万象封城14天，其他省份同步加强疫情防控，限制人员流动和经营活动。此后，疫情防控期多次延长，每次延长15天。

　　截至19日，老挝累计报告新冠确诊病例3540例，治愈2311例，死亡5例；19日当天报告新增确诊病例114例，全部为境外输入病例。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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