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就中国—东盟建立对话关系30周年

李克强同文莱苏丹哈桑纳尔互致贺电

2021年07月20日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月19日电  7月19日，国务院总理李克强同东盟轮值主席国文莱苏丹哈桑纳尔互致贺电，纪念中国和东盟建立对话关系30周年。

　　李克强在贺电中表示，过去30年来，中国和东盟各国风雨同舟、砥砺前行，为各国以及地区稳定发展繁荣作出了重要贡献，树立了亚太地区合作的标杆和典范。去年以来，中国和东盟携手抗击新冠肺炎疫情，进一步彰显了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。

　　李克强表示，当前中国和东盟关系进入全面发展新阶段，中方愿同东盟一道，携手打造更高水平的战略伙伴关系，建设更为紧密的命运共同体，更好应对未来地区和全球性挑战，造福双方11国20多亿人民。

　　哈桑纳尔在贺电中代表东盟对双方建立对话关系30周年和中国共产党百年华诞致以衷心祝贺，表示东盟和中国关系30年来取得丰硕成果，已成为最具战略性和全面性的伙伴关系之一。双方携手抗疫合作，在经贸、人文等各领域交流合作不断深化。感谢中方坚定支持东盟中心地位，相信东盟—中国战略伙伴关系将为双方人民创造更加美好的未来。

　　《 人民日报 》（ 2021年07月20日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

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