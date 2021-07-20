本报驻美国记者 张梦旭

美国多地近期暴力犯罪激增，纽约州宣布进入紧急状态。美国《时代》杂志指出，2020年是美国有记录以来枪支暴力最严重的年份之一，“2021年的情况将会更糟糕”。美学者指出，少数族裔社区和警察之间的紧张关系、枪支管控不严、警察和司法系统改革不力等一系列因素导致美国枪支暴力问题日趋严重。

据美国有线电视新闻网报道，美国多个主要城市如今都面临着枪支犯罪激增的问题。当地时间7月17日，美国华盛顿国民队和圣迭戈教士队在首都华盛顿“国民公园”棒球场比赛时，场外发生枪击事件，造成至少4人受伤，比赛被迫中断。华盛顿警方说，现场发现两人中枪，其中一人经初步调查可能为棒球场员工。另有两名伤者在事发后自行前往附近医院接受治疗。7月13日，美国马里兰州巴尔的摩城外伍德朗镇的一家购物中心发生枪击案，两名执法人员中枪。同日，美国威斯康星州密尔沃基附近也发生系列枪击案，犯罪嫌疑人被警察当场击毙。仅7月3日和4日，全美就发生了超过500起枪击案，造成至少233人死亡，618人受伤。今年以来，纽约的枪支暴力事件同比已增长近32%，芝加哥的凶杀案受害者比去年同期多出14%。

据美国枪支暴力档案网统计，截至7月19日，美国今年因枪支暴力已死亡11105人。当地媒体评论称，接二连三的枪击案在提醒人们，美国枪支暴力问题还在不断恶化。

美国枪患问题痼疾难除、愈演愈烈，进一步引发普通民众的恐慌。日前，美国芝加哥等地民众举行游行活动，呼吁结束枪支暴力，让社区重返安宁。《纽约时报》指出，国会议员对控枪的争论喋喋不休，美国各大城市枪击案却在不断攀升。

美国著名控枪人士布里埃尔·吉福德指出，美国正处在枪支暴力的泛滥之中，“每个美国人一生中都会遇到至少一位枪支暴力的受害者——这是不正常的，也不该如此。打击枪支暴力对于保护我们的孩子和社区至关重要，打造一个没有枪支暴力的未来需要大家共同努力。”

（本报华盛顿7月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)