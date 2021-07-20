本报驻巴西记者 毕梦瀛

巴西圣保罗州政府近日宣布，将新建一座生物质能发电厂，预计将于2023年投入使用。

生物质能具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点，近年广泛用于供热、发电及运输等领域，利用甘蔗残渣发电便属于其中的一种。巴西是全球最大的甘蔗生产国之一，一直积极利用甘蔗发电。

巴西于2017年立法批准“国家生物燃料政策”，旨在提高包括甘蔗在内的生物燃料在全国的使用量，提高能源安全和减少温室气体排放。2020年，巴西甘蔗发电22.6亿千瓦时，占全国生物质能总发电量82%。巴西甘蔗行业协会认为，到2030年，巴西生物质能发电产能将增长55%以上。

甘蔗在加工成蔗糖或乙醇等产品的过程中会产生大量固体残渣，通常被当做肥料使用。圣保罗州这座新建工厂采用生物消化器，可将固体残渣中部分有机物转化为沼气，在此过程中产生的甲烷可用于发电。发电厂利用该技术全年都可发电——蒸馏残液不便存储，可在收获季用于发电；固体残渣可以存储，使用不受季节限制。

圣保罗州是巴西最主要的甘蔗产地，甘蔗产量约占全国的54%。圣保罗研究基金会的报告表示，目前生物质能发电在该州家庭供电占比已达25%。专家认为，如果甘蔗残渣在发电过程中能进一步得到有效利用，将会大幅提升这一比例。

长期以来，圣保罗州政府通过多项举措致力推广生物质能应用。2012年，圣保罗州推出“保利斯塔沼气计划”，强调利用当地的甘蔗产业推动沼气和生物甲烷的发展。2017年，该州通过立法将生物甲烷注入公共天然气运输管道，要求管网中至少要加入0.5%的生物甲烷，并逐步提高比例。

在政府持续支持下，当地研究机构发布了圣保罗州生物燃气、生物甲烷及电力交互地图，为决策者、投资者更好开发利用生物质能提供了清晰明了的数据支持。

（本报里约热内卢7月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 17 版）

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