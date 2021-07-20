本报北京7月19日电 （记者谢亚宏、万宇）外交部发言人赵立坚19日表示，中方坚决反对外部势力干涉古巴内政，敦促美方立即全面取消对古巴封锁。

赵立坚说，中方始终认为，应当尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利。中方坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路，坚决反对外部势力干涉古巴内政，坚定支持古方抗击疫情、改善民生、维护稳定，坚定不移深化中古友好关系。

他说，中方一贯主张维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其他手段对他国实施单边制裁。据古方统计，近60年来，美国封锁已导致古巴累计损失超过1441亿美元。近期联合国大会第二十九次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，这体现了国际社会的普遍呼声。我们敦促美方立即全面取消对古巴封锁，希望美方按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同古巴改善关系，这符合美古两国人民的共同利益，也利于整个美洲地区的和平稳定。

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)