本报驻埃及记者 沈小晓

第五十二届开罗国际书展日前在埃及首都开罗闭幕。今年书展以“阅读就是生活”为主题，吸引了来自25个国家和地区的超过1200家展商参展。

作为世界最大的国际书展之一，开罗国际书展是阿拉伯语图书的重要展销场所。出于疫情防控的考虑，主办方埃及图书总会对社交距离、卫生防疫措施等作出具体规定，如限制每日参观人数、入口处检测体温、4万平方米的展厅只有不到一半的面积摆放了展位等。

本届书展取消了线下讲座、读者见面会等活动，改为线上分享，邀请来自世界各地的作家进行不同主题的图书推介。埃及文化部还提出倡议，在书展上提供一批不超过20埃镑（1美元约合15.6埃镑）的低价图书，供线下观众购买。

本届书展首次推出数字平台，实现在线订票、查询参展商信息及具体位置、在线购买书籍、查询每日活动列表等。书展还首次推出虚拟展览，参观者足不出户就能漫步书展，点击虚拟书架上的任意一本书，就可获得该书的信息。

埃及文化部部长阿卜杜勒—达耶姆表示，在疫情背景下举办书展面临着不小挑战，此次书展体现了埃及政府对图书和出版业发展的信心与重视。“现在正是数字化转型发展的时期，书展为全球的出版商提供了很好的契机和平台。”

今年书展不乏中国元素。埃及希克迈特文化投资出版公司的展位上，摆满了阿拉伯语版本的中国图书，吸引不少观众驻足。“我们展出了中文教材、中文词典在内的各类工具、文学、政经类图书，大约1200本。”工作人员伊斯拉·阿里告诉记者，现在埃及的中小学生可以选择中文为第二外语，与中文水平测试相关的教材类书籍很受欢迎。

埃及艾因·夏姆斯大学中文系一名学生告诉记者，她在书展上买了3本介绍中国文化和汉字起源的书，“了解中国文化可以帮助我更好地学习和理解中文。我希望能够有机会去中国，走近这个美好的国家。”埃及汉学家、翻译家法尔贾尼认为，随着埃中之间人文交流、商贸交流越来越密切，介绍中国的图书在阿拉伯市场上将会受到更大的欢迎，促进双方的互动会向更深层次迈进。

（本报开罗7月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)