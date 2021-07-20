本报记者 孙广勇 邹 松 刘玲玲 俞懿春

南非最大的野生动物园克鲁格国家公园一角。

本报记者 邹 松摄

从泰国乡村果园、南非国家公园，到法国中世纪古镇，本报记者近期走访了国外一些特色旅游目的地，感受当地在保护生态环境和历史文化的基础上，探索发展生态旅游、乡村旅游和古镇旅游的做法。

泰国罗勇府——

推动乡村旅游项目

茂盛的果树环抱下，十几名游客围坐在长长的桌前，桌上摆着榴莲、山竹、红毛丹等新鲜采摘的热带水果。“已经吃了3块榴莲，过会儿再尝尝山竹，回家时还要买上几样水果。”游客猜蓬大口吃着榴莲，兴冲冲地说。果园主人苯成在旁边忙着帮顾客挑选带回家的榴莲。

这一幕发生在泰国东部罗勇府亚达果园。亚达果园种植着200多棵榴莲树和其他各种热带果树，游客在这里既可以享受水果自助，也可以欣赏果园风光。因为经营有特色，亚达果园获得泰国国家旅游局颁发的旅游业金奖，也被罗勇府列为必去的50个景点之一。

从果园入口沿着石铺小径往深处走，四周都是浓郁的深绿色，树枝上挂满水果。在亚达果园，游客不仅可以品尝水果，更可以一睹各种水果“从出生到熟透”的“成长历程”。苯成自豪地介绍说，尽管受到疫情影响，游客数量有所下降，但果园已经经营了数十年，现在每天约有上百名游客前来参观游览。

罗勇府位于泰国东部，距离曼谷约200公里。这里河流众多、山林密布、濒临大海，既盛产海鲜也是主要的水果产地。“罗勇府以海岛、沙滩、森林和水果闻名。我们将旅游产业、体育项目与水果结合起来，推动游客到果园品尝水果、到大自然从事体育运动，提升了当地旅游业收入，使更多收入分散到乡村社区。”泰国国家旅游局罗勇办公室主任阿卡拉威说，疫情前罗勇府每年接待国内外游客约700万人次，其中外国游客占15%。

为了引导游客走向社区、走进乡村，罗勇府还开发了“一村一品”项目村等旅游项目。泰国国家旅游局局长育塔萨介绍说：“作为特色旅游产品，乡村旅游可以让游客领略自然美景、获得农业知识、感受不同民俗。游客在乡村深度体验传统生活，也有助于增加基层民众收入，缩小经济发展差距。”

随着越来越多的游客来到乡村社区，泰国政府也在加强基层的旅游业管理。“我们不仅协调了多个政府部门管理乡村社区的旅游市场、旅游场所和从业人员等，也积极利用民间机构，例如当地旅游协会等对旅游活动进行监督协调，以形成有秩序、成体系的管理模式。”育塔萨表示。

南非国家公园——

注重可持续发展

南非最大的野生动物园克鲁格国家公园面积达2.3万平方公里，拥有140多种哺乳动物、500多种鸟类、100多种爬行类动物——克鲁格国家公园每年吸引超过180万名世界各地游客，是南非最闪亮的旅游名片之一。

走进公园南门，首先映入眼帘的是原南非德兰士瓦共和国总统克鲁格的巨型石雕头像。克鲁格在百年前开创了南非第一个自然保护区，克鲁格国家公园因此得名。从那时起，保护自然资源特别是动植物资源的观念在南非逐渐深入人心。如今，针对自然保护区内的动物、植物、水体、生态群落构成等，南非均制定了专门的保护法规和条例。

作为以自然保护区为依托的国家公园，克鲁格国家公园注重可持续发展，既保护园区内动植物生态的良性运转，也保护游览者的安全并提供便利。疫情防控以来，公园规定，游览者在乘坐私家车或公园内带向导的游览吉普车游览时，须保持社交距离。公园管委会开辟了总长超过2400公里的各类道路，并在这些道路的分叉口设置了道路等级标识、标明注意事项。

公园在所有大门口外都设立了动物出没导览板。几种不同颜色的磁石，分别代表狮子、大象、猎豹等动物。但为了严防盗猎行径，公园并没有特别放置代表稀有物种白犀牛的磁石。当地专家认为，这种看似原始的导览方式被证明是安全和具有保护意义的。

克鲁格国家公园不仅是动物之家，也是游客之家。公园面积广阔，游客很难一次游遍。在公园各处分布着16个宿营地，游客既可在此短暂休整用餐，也可长期居住。宿营地纪念品商店内还有别致的纪念品，比如动植物小册子，上面清晰标识了园内动植物的名称、图案、习性等。游客在公园游览时可以在小册子上“打卡”，待到离开时手里捧着的便是满满的“收获”。

法国中世纪古镇——

强调传统文化保护

仲夏时节，法国古镇普罗万变成了玫瑰的海洋。这座距离巴黎不到80公里的中世纪古镇，不仅有着环绕整座城市的古城墙、带穹顶的古老酒窖，还有在玫瑰花丛掩映下的古宅。出于疫情防控的需要，今年5月开始，古镇一些景点开始实行游客数量限制和提前预约，但这并没有阻止游客前来参观的热情。

普罗万的城市规划和建筑风格，从中世纪一直保持至今。2001年12月，普罗万古镇和中世纪集市被联合国教科文组织列入了《世界遗产名录》。“普罗万令人印象最深、最有特色的便是古镇保存的完整性。”当地旅游局新闻处负责人苏哈拉·里埃尔告诉记者：“你可以看到，尽管老房子的内部设施已经随着时代的变迁而得到升级和改善，但外部样貌仍是老样子。”

1962年，时任法国文化部长安德烈·马尔罗主持制定了旨在保护历史中心城区的相关法案，对多座城市的老城区进行修复性保护。按照规定，无论是市政府还是房屋的所有者，都无权对古镇或古建筑进行改造。如果确实需要修缮，必须经过法国国家建筑师协会派驻当地的代表批准。

“法国不仅通过在国家层面立法对古镇进行保护和管理，各级地方政府也颁布了相关法规进行政策性指导。”里埃尔坦言：“历史遗产的保护和利用是老城规划的重中之重，因为对古镇来说，保护就是发展。”

普罗万每年都会举行各类历史文化活动，吸引国内外游客。每年6月举办的“中世纪节”，人们纷纷穿上中世纪时期的服装，体验历史；每年8月举办的丰收节上，用小麦装扮的马车旁，人们跳起充满民俗风情的舞蹈……这些依托当地历史故事和文化传统推出的多样性活动，让游客可以拥有更深度的旅游体验。

为推动中小城市和乡镇地区的发展，法国创立了众多的小城镇协会，法国特色小城镇协会便是其中之一。该协会主任罗兰·马居里尔表示，法国不同特色的城镇因其具体的历史遗产和相应的文化配套活动而各具特点，能够让游客真正体会当地的文化风情。

（本报曼谷、约翰内斯堡、巴黎、北京7月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)