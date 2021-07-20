据新华社坎帕拉电 （记者张改萍）乌干达政府发言人兼国家媒体中心主任奥夫沃诺·奥庞多15日接受采访时表示，世界各国应对新冠疫情这一共同威胁，应基于科学而不应政治化，否则可能破坏遏制疫情的努力。

奥庞多表示，抗击疫情应由联合国下属的世界卫生组织主导，并通过多边框架下的合作来共同应对。最近美国政府再次挑起关于新冠病毒起源的争论，并质疑世卫组织3月底发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的结论，这可能会破坏全球抗击疫情的努力。奥庞多说，将病毒溯源政治化无济于事，各国应该依靠世卫组织共同开展研究，世卫组织是全球开展此类调查的权威公共卫生机构。

他认为，推动开展把中国排除在外的所谓“独立调查”是出于政治动机，目的是将指责的矛头指向中国。围绕新冠疫情对中国的恶意攻击，是企图破坏中国在国际事务中的影响力。中国在全球抗疫合作中持续发挥重要作用，尤其对发展中国家给予了大力支持。中国一直与世界各国分享抗疫经验，并通过世卫组织和双边渠道提供资源。通过人道主义援助，中国已向国际社会提供了后勤、医疗、疫苗等方面的支持。

奥庞多指出，中国采取的严格防控措施发挥了作用，控制了疾病传播和死亡病例数。中国采取的措施与世卫组织的医疗卫生建议一致。

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)