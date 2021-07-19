人民网伦敦7月19日电 （武一丹）面对近来英国单日新增感染数的激增，英国仍确认英格兰地区将于19日开始实施最后阶段“解封”。

目前英国大部分地区的新冠感染正在快速上升，当地时间18日英国新增新冠确诊病例48161例，单日新增确诊病例已连续5天超过4万例，其中，7月16日单日新增感染数超过5万，也是今年1月以来的新高。

继17日英国卫生大臣贾维德被确认新冠检测结果呈阳性后，英国首相约翰逊和财政大臣苏纳克也因是其密切接触者，目前正在按照相关规定进行自我隔离。

英国政府科学顾问小组SAGE专家已预测，受7月19日全面解封的影响，未来几周内英国每天新增新冠病例会在两周内超过10万例，住院病例预计每天至少有1000例，并且在未来几个月内仍将较多，英国或在9月份重新实施封锁。

在疫苗接种方面，英国目前已有超过三分之二的成年人完成了两剂疫苗注射。从19日解封日开始，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公。

专家呼吁民众在防疫法规放松之际，仍要谨慎行事。伦敦市长萨迪克·汗已宣布在伦敦公共交通工具上将继续强制佩戴口罩。各大超市、酒吧和出租车平台都表示会继续维持一些防疫要求，Asda、Aldi、Tesco、Morrisons、Sainsbury's等英国连锁超市要求人们进入必须戴口罩。优步打车表示，解封之后乘客和司机依然必须戴口罩。

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