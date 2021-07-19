新华社埃及阿拉曼7月18日电 当地时间7月18日，国务委员兼外长王毅在阿拉曼会见阿盟秘书长盖特。

王毅表示，阿拉伯国家曾在历史上创造过灿烂文明，中方真诚希望阿拉伯国家未来继续创造新的辉煌。中方支持阿拉伯国家走团结自强道路，把命运掌握在自己手里，支持阿盟为推动地区和平稳定，政治解决热点问题发挥更大作用。

王毅说，近年来，中阿双方以中阿合作论坛为平台，推动中阿关系不断向前发展。双方达成“努力携手打造面向新时代的中阿命运共同体”的共识，一致同意召开首届中阿峰会，为中阿战略伙伴关系发展注入强大动力。中方愿同阿拉伯国家通力合作，积极落实中阿合作论坛第九届部长会成果，携手打造中阿命运共同体。

盖特祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党领导中国人民取得的历史性成就。盖特表示，阿中关系十分强劲，阿盟希同中方进一步强化双方关系。感谢中方向阿盟提供抗疫物资援助。阿盟赞赏中方在地区问题上秉持的正义立场，支持中方就地区形势和热点问题提出的各项倡议，愿同中方密切沟通，确保首届阿中峰会成功召开。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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