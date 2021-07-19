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新西兰本土中文教学资源网站上线

2021年07月19日16:24 | 来源：新华社
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　　新华社惠灵顿7月19日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰中小学中文教学资源网站——“Kiwi汉语”（https://www.kiwihanyu.com/） 近期正式上线，向当地中文教育工作者免费提供教学资源。

　　网站由奥克兰孔子学院与新西兰中文教师协会共同开发，并得到新西兰北亚卓越研究中心的支持，旨在进一步支持新西兰中小学中文教学。网站内容涵盖小学至高中的各个阶段，依照新西兰中文教学大纲框架，结合新西兰本土文化及中小学课堂教学特点，由拥有多年执教经验的一线中文教师主持编写。

　　据新西兰中文教师协会会长张冰妹介绍：“新西兰目前有本土中文教师近180人，分散于全国各地的中小学校。当地中文教师都编写和积累了不少特色教学课件和资源，但往往各自为战，缺少协作分享。”去年年初新冠疫情暴发后，大量教学活动被迫转至线上展开。面对挑战，这些教师互帮互助、积极应对，有效保障了中文教学持续稳定开展。在这一背景下，“Kiwi汉语”教学资源网站应运而生。

　　奥克兰孔子学院院长姚载瑜表示，“Kiwi汉语”网站的资源主要来自新西兰本土中文教师们多年的实践和积累，是新西兰中文教学在师资建设、教学水平等方面的集中展示，也是新西兰中文教学本土化的一项重要成果。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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