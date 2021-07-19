新华社圣保罗7月18日电（记者宫若涵）2021年“文化中国·水立方杯”歌手大赛巴西赛区比赛18日在圣保罗市举行，共有40多名选手到场参赛。

本次比赛以“在一起，再出发”为主题，致力于丰富海外华侨华人的精神文化生活，促进人文交流和民心相通，展现新时代侨胞热爱和平、乐观自信、开放包容的精神风貌。巴西赛区比赛分为少儿组和成年组，最终叶欣欣、郑榆斌、陈星蓉分别获得巴西赛区成年组冠、亚、季军。主办方将根据具体情况选派选手参加全球总决赛。

巴西华人华侨青年联合会会长周海军在致辞中表示，经过近两个月的策划、筹备和周密安排，我们克服了诸多困难和挑战，“水立方杯”歌手大赛巴西赛区比赛得以如期举办。

巴西华人华侨青年联合会秘书长魏万古说，“水立方杯”在巴西举办十年以来，一批批侨界文艺青年积极参与，有的选手已走上专业道路，欢迎侨界更多青年才俊参与活动。

本年度“文化中国·水立方杯”歌手大赛活动由北京广播电视台、北京国家游泳中心有限责任公司等主办，巴西华人华侨青年联合会、圣保罗亚洲文化中心承办。

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