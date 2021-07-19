新华社开罗7月19日电 题：供应仍存缺口 国际油价走高压力难缓解

新华社记者闫婧

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国18日举行第19次部长级会议，就增产计划达成一致。与会各国同意从今年8月起，每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

受新冠疫情冲击需求影响，欧佩克与非欧佩克产油国去年4月达成历史性减产协议，每日减产将近1000万桶，相当于全球产量的10%。国际油价虽然在去年4月20日跌至负值，但自减产协议当年5月开始实施后逐渐企稳。今年4月，主要产油国决定，从5月开始逐步增加石油产量。

目前，国际油价正处于2018年以来高位。今年以来，伦敦布伦特原油期货价格已上涨逾40%，不少市场人士预计今年下半年石油交易价格可能达到每桶80美元。截至16日收盘，纽约商品交易所轻质原油期货价格为每桶71.81美元；伦敦布伦特原油期货价格为73.59美元。

7月初主要产油国例行月度部长级会议上，阿联酋与沙特阿拉伯罕见“吵翻”，致使产油国增产协议搁浅。双方分歧在于，如果把当前减产协议从2022年4月延长至2022年年底，用于计算阿联酋生产配额的基准是否需要调整。增产协议无法达成一致，国际油价随着产油国分歧出现高位震荡，市场担忧重燃价格战。

7月18日的部长级会议上，主要产油国终于就增产计划达成一致，并力争到2022年9月全面结束减产。为弥合分歧，各方同意从2022年5月起为阿联酋、沙特、俄罗斯、科威特和伊拉克等国设定新的产量配额。其中，阿联酋的基准日产量将从目前的316.8万桶增加到350万桶，沙特和俄罗斯的基准日产量均将从1100万桶上升至1150万桶。

从需求端看，全球石油需求仍处于较快复苏进程中。欧佩克公报指出，随着新冠疫苗接种加速推进，全球大部分地区经济持续复苏，石油市场基本面不断改善，石油需求有明显增长迹象，经济合作与发展组织国家石油库存下降。

根据国际能源署的预计，尽管产油国供应逐步增加，但今年下半年全球石油市场仍可能出现日均150万桶的短缺。需求持续增长意味着石油供应仍将存在缺口，这也为油价上涨预期提供支撑。

瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃认为，石油需求持续增长意味产油国可以继续掌握市场主动权，增产协议可能无法缓解市场吃紧态势，预计短期内油价上涨压力难缓解。

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