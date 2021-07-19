人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

供应仍存缺口 国际油价走高压力难缓解

2021年07月19日13:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗7月19日电　题：供应仍存缺口 国际油价走高压力难缓解

　　新华社记者闫婧

　　石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国18日举行第19次部长级会议，就增产计划达成一致。与会各国同意从今年8月起，每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

　　受新冠疫情冲击需求影响，欧佩克与非欧佩克产油国去年4月达成历史性减产协议，每日减产将近1000万桶，相当于全球产量的10%。国际油价虽然在去年4月20日跌至负值，但自减产协议当年5月开始实施后逐渐企稳。今年4月，主要产油国决定，从5月开始逐步增加石油产量。

　　目前，国际油价正处于2018年以来高位。今年以来，伦敦布伦特原油期货价格已上涨逾40%，不少市场人士预计今年下半年石油交易价格可能达到每桶80美元。截至16日收盘，纽约商品交易所轻质原油期货价格为每桶71.81美元；伦敦布伦特原油期货价格为73.59美元。

　　7月初主要产油国例行月度部长级会议上，阿联酋与沙特阿拉伯罕见“吵翻”，致使产油国增产协议搁浅。双方分歧在于，如果把当前减产协议从2022年4月延长至2022年年底，用于计算阿联酋生产配额的基准是否需要调整。增产协议无法达成一致，国际油价随着产油国分歧出现高位震荡，市场担忧重燃价格战。

　　7月18日的部长级会议上，主要产油国终于就增产计划达成一致，并力争到2022年9月全面结束减产。为弥合分歧，各方同意从2022年5月起为阿联酋、沙特、俄罗斯、科威特和伊拉克等国设定新的产量配额。其中，阿联酋的基准日产量将从目前的316.8万桶增加到350万桶，沙特和俄罗斯的基准日产量均将从1100万桶上升至1150万桶。

　　从需求端看，全球石油需求仍处于较快复苏进程中。欧佩克公报指出，随着新冠疫苗接种加速推进，全球大部分地区经济持续复苏，石油市场基本面不断改善，石油需求有明显增长迹象，经济合作与发展组织国家石油库存下降。

　　根据国际能源署的预计，尽管产油国供应逐步增加，但今年下半年全球石油市场仍可能出现日均150万桶的短缺。需求持续增长意味着石油供应仍将存在缺口，这也为油价上涨预期提供支撑。

　　瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃认为，石油需求持续增长意味产油国可以继续掌握市场主动权，增产协议可能无法缓解市场吃紧态势，预计短期内油价上涨压力难缓解。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部