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日本连续5天单日新增确诊病例超3000

2021年07月19日13:11 | 来源：新华社
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　　新华社东京7月19日电（记者华义）距东京奥运会开幕仅剩4天，日本疫情形势依然严峻。截至18日，日本已经连续5天单日新增新冠确诊病例超过3000例，东京都已连续5天日增确诊超过1000例。7月以来，参加东京奥运会的运动员及其他相关人员已累计有55人被确诊感染新冠。

　　据日本广播协会电视台统计，18日日本新增确诊病例3103例，其中东京都新增确诊1008例。截至18日，日本全国累计确诊病例841499例，累计死亡15050例。

　　东京奥组委从7月1日起每天公布奥运会相关人员确诊感染新冠的情况，截至18日共有55名东京奥运会相关人员被确诊感染。南非代表团两名男足运动员18日确诊感染，这是首次有入住奥运村的运动员感染。两人与此前一天确诊的1名同队工作人员均已被转移到奥运村外的酒店隔离，另有21人被确定为密切接触者。

　　日本首相菅义伟8日晚宣布，东京都从7月12日起至8月22日实施紧急状态。这是疫情发生以来东京都第四次进入紧急状态，期限将覆盖7月23日至8月8日举行的东京奥运会。受此影响，东京奥运会绝大部分比赛都将空场举行。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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