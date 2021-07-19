人民网约翰内斯堡7月17日电 （记者闫韫明）刚果（金）布卡武当地时间7月17日，联合国维和战略规划工作组一行7人来到中国二级医院，就中国维和医疗分队工作开展情况进行实地调研。

联合国维和战略规划工作组到药房了解中药疗效。彭毅 摄

工作组到达中国二级医院后，听取了医疗分队的现场汇报，观看工作汇报片，然后就医疗分队新冠病人处置流程、开展人道主义救援、医疗分队后勤保障等相关事项进行了深入探讨和交流，并参观了医疗分队的工作和生活设施。在了解到中国医疗分队克服新冠疫情传播的风险和条件艰苦简陋的工作环境，仍然能出色的完成各类医疗救治任务，工作组对中国医疗分队表示由衷的敬意。

联合国维和战略规划工作组了解急救室使用情况。彭毅 摄

据了解，联合国维和战略规划工作组将分批到联合国维和任务区100余个单位进行视察，此次调研是为了深入每个点位了解联合国维和任务完成情况，为下一步工作部署提供客观依据。

联合国维和战略规划工作组视察手术室建设和工作开展情况。彭毅 摄

联合国维和战略规划工作组成员亚历山德拉·凯杰告诉记者，中国医疗分队的专业素养让她印象深刻，中国医疗分队在条件艰苦，安全风险高的情况下仍然乐于奉献，敬业工作，她表示钦佩。

联合国维和战略规划工作组听取医疗分队汇报并就医疗救治、后勤保障等方面进行了探讨交流。彭毅 摄

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