人民网阿拉曼7月18日电 （记者景玥、黄培昭）当地时间7月18日，国务委员兼外长王毅在阿拉曼同埃及外长舒凯里举行会谈。

王毅表示，埃及是中国在阿拉伯国家、伊斯兰世界、非洲和发展中国家中最重要的战略伙伴之一。在习近平主席和塞西总统关心指导下，中埃全面战略伙伴关系不断提升，成果丰硕。新冠肺炎疫情发生后，两国团结抗疫，成为双边关系的新亮点。中方愿同埃方落实好两国元首达成的重要共识，推动中埃关系以两国建交65周年为契机再上新台阶，加快建设中埃命运共同体，为构建中国同阿拉伯、非洲国家命运共同体发挥引领作用。

王毅说，中方高度赞赏埃方在涉及中方核心利益问题上站在中方一边，坚定支持埃方维护自身主权、安全、发展利益。愿同埃方深化发展战略对接，拓展在产能、基础设施、新能源、航空航天、高新技术等领域合作，开辟两国互利合作新前景。中方将继续支持埃方疫苗本地化生产，助力埃战胜疫情。双方要加强人文交流，深化职业教育、中文教育、职业培训合作，夯实互利友好的民意基础。

王毅强调，中埃都是具有全球影响的发展中大国。双方应高举反对干涉内政旗帜，倡导相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，反对集团对抗，反对策动新冷战，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

舒凯里热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示埃及是首个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家，埃方十分珍视同中国历史性的友谊，愿同中方进一步协调配合，维护两国共同利益，促进国际和地区和平稳定。埃方坚持一个中国原则，坚定支持中方维护主权、安全的努力，坚决反对外部势力借涉港、涉疆、涉台、涉藏等问题干涉中国内政。埃方支持中方提出的数据安全合作倡议。感谢中方帮助埃生产疫苗，希继续推进双方疫苗合作。中国在抗击疫情方面为世界树立了典范，埃方支持中方在病毒溯源问题上的立场。埃方愿在共建“一带一路”框架下同中方加强经贸、工业、科技等领域合作，扩大人文交流，就安理会改革等国际和地区问题与中方保持沟通。

双方还就巴勒斯坦、叙利亚、伊朗核等问题深入交换了意见，协调了立场。

双方一致同意商签加强两国全面战略伙伴关系第二个五年实施纲要和共同实施“一带一路”倡议方案。

会谈后，王毅和舒凯里共同签署了建立中埃两国政府间合作委员会协定。王毅还与舒凯里出席中埃新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产“云见证”仪式。

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