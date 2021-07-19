新华社埃及阿拉曼7月18日电 当地时间7月18日，国务委员兼外长王毅在阿拉曼分别同埃及外长舒凯里举行会谈，会见阿盟秘书长盖特。

王毅表示，中国作为安理会轮值主席，在巴以冲突之际，推动安理会五次审议巴勒斯坦问题并最终发表主席新闻谈话。日前中方再次举办巴以和平人士研讨会，为推动巴以停火、复谈不懈努力。

没有正义的根基，就没有持久的和平。巴勒斯坦独立建国不应无限期拖下去，阿拉伯人民的正当合法权利不应被长期忽视。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一现实路径。巴勒斯坦问题有关各方及国际社会应以联合国决议为基础，为推动“两国方案”作出切实努力。中方提出以下三点思路：

第一，应增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，实现对自治及被占领土的有效管控；第二，应支持巴勒斯坦各派加强团结，通过协商对话实现内部和解，就解决巴问题形成统一谈判立场；第三，应鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判。同时中方呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，以寻求巴勒斯坦问题的全面、持久、公正解决，实现巴以两国和平共处。

舒凯里和盖特表示，赞同中方提出的有关思路，愿就巴勒斯坦问题同中方密切沟通协调，希国际社会敦促以色列停止在被占领土上设立定居点，解除对加沙地带封锁。中方没有对外殖民、侵略的历史，始终站在国际道义和原则一边，为推动巴勒斯坦问题解决发挥了积极影响，期待中方在地区事务中发挥更大作用。

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