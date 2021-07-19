新华社埃及阿拉曼7月18日电 当地时间7月18日，埃及总统塞西在阿拉曼会见对埃进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

塞西请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，再次热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党领导中国人民创造一个个举世瞩目的奇迹。塞西表示，埃方视中方为真正的朋友和可靠的伙伴，将坚定不移、不受干扰地发展双方各领域合作，以建交65周年为契机，进一步加强埃中全面战略伙伴关系。埃方毫不动摇地奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权、安全稳定的努力，坚定支持中方打击恐怖主义和宗教极端主义。埃方支持“一带一路”倡议，希同中方进一步开展基础设施、工业园区、高新技术等领域合作，成为中国企业进入中东和非洲的重要门户。感谢中方向埃方援助疫苗，帮助埃实现疫苗本地生产，希同中方继续加强抗疫合作。埃方愿同中方密切协调，共同促进地区和平稳定。

王毅向塞西转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，中埃两国是相互依赖的好朋友，双方友谊历经国际风云考验，牢不可破、坚如磐石。中方高度赞赏埃方在涉及中方核心利益和重大关切问题上始终同中方站在一起。中方也坚定支持埃方继续探索符合自身国情的发展道路，坚定支持埃方奉行独立自主的政策，坚定支持埃方反恐维稳和去极端化努力。期待同埃方朝着构建中埃命运共同体目标共同努力，将两国关系打造成中阿、中非命运共同体先行先试的样板。

王毅说，埃及是共建“一带一路”的重要伙伴，中方愿加强“一带一路”倡议同埃“2030愿景”对接，支持埃方加快工业化步伐，增强科技能力，提升发展水平。深入推进两国执法、安全合作，维护好两国共同安全。中方将继续向埃方提供疫苗和抗疫物资，帮助埃方彻底战胜疫情。中方愿同埃方加强在国际事务中的协调配合，共同坚持和践行多边主义，反对单边主义和霸凌行径，保障全球治理改革朝着正确方向发展。希埃方继续为中阿合作论坛、中非合作论坛建设发挥积极作用。

双方还就中东和非洲地区问题交换了意见。

访埃期间，王毅还同埃外长舒凯里举行会谈，共同签署建立中埃政府间合作委员会协定，并出席中埃新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产“云见证”仪式。

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