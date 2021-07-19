本报驻泰国记者 刘 慧

新加坡国家环境局日前公布，该国“沃尔巴克氏菌灭蚊计划”取得良好成效，4个住宅试验区内的伊蚊数量最多减少98%，登革热病例最多减少88%。环境局计划到2022年3月将该计划推广到更多地区。

为降低登革热传播风险，新加坡于2016年推出“沃尔巴克氏菌灭蚊计划”。沃尔巴克氏菌是一种良性菌，它能够有效控制伊蚊繁殖能力和病毒传播能力。试验人员每周两次到试验区释放携带有沃尔巴克氏菌的伊蚊，试验结果显示，在大部分试验地点释放几个月后，每100个捕蚊器中，每周捕获蚊子数量少于10只，明显低于释放前的50只以上。

“沃尔巴克氏菌灭蚊计划”是新加坡多年来持续加强热带病防治的重要成果之一。多年来，新加坡饱受热带病尤其是蚊媒传染病的威胁，登革热、疟疾等多种传染病也时有暴发。

近年来，新加坡建立起快速应对机制，同时辅以公共教育、定期检查和试验研究等多种手段，加强热带病防治。针对登革热、疟疾等热带病建立起有效的监测和风险评估机制，可快速诊断出病人是否感染，监测病例分布情况，综合天气、人口密度等多重因素进行风险评估；通过多渠道向民众科普医疗常识，包括常见热带病的症状、风险及应对措施；相关机构还定期检查住宅区、商业区卫生情况，及时排除潜在致病隐患。

新加坡科技研究局成立新加坡免疫学研究院，为热带病防治工作提供专业支持。新加坡公共卫生系统、科研机构还与企业合作，开展传染病研究。

（本报曼谷7月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)