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经济多元化政策有效实施  中小企业发展势头良好

哈萨克斯坦经济恢复正增长

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博
2021年07月19日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　“今年前6个月，哈萨克斯坦国内生产总值增长了2.2%，预计全年经济增幅有望达到3.7%—4%。”在日前举行的政府扩大会议上，哈萨克斯坦总理马明介绍，哈萨克斯坦经济今年4月开始恢复增长，“这是自疫情以来首次实现正增长。”

　　实体经济复苏是推动哈萨克斯坦国内生产总值由负转正的关键因素。据统计，今年上半年，哈医药行业增长31.1%，机械制造业增长22.1%，建筑材料行业增长19.5%，服装业增长19.5%，家具行业增长19%。依靠畜牧业3.4%的增幅，农业产值也增长了3.2%。马明表示：“尽管受到疫情影响，由于经济多元化政策的有效实施，今年上半年国家预算收入计划完成率为107.5%。”

　　为中小企业发展创造良好条件是经济复苏计划的重要组成部分。新修订的《2021年经济复苏一揽子计划》增加了60余项针对中小企业的扶持措施，包括减免企业税费、简化纳税程序、拓宽融资渠道、鼓励企业参与政府采购项目、放松对商业活动的管制等。哈战略规划和改革署发布的数据显示，中小企业发展势头良好，截至2021年2月1日，哈全国注册的法人实体为46.29万家，同比增长3.3%。其中，员工人数少于100人的小型企业共有45.43万家。

　　马明还强调了吸引外资的重要性。“今年，我们面临一项艰巨任务，即把固定资产投资额占国内生产总值的比重提升至20%，将年度外商直接投资额提高至190亿美元。”

　　为应对疫情冲击，哈萨克斯坦去年5月成立促进经济复苏国家委员会，启动“恢复经济增长一揽子计划”，通过提高国家经济自给自足能力，落实“就业路线图”、扩大住房建设规模、调整个人所得税征收制度、加强对工商业的信贷支持、吸引外国投资、依法保护企业权益等方式促进经济复苏。

　　数据显示，2020年哈萨克斯坦政府用于支持经济和扶助居民的各项支出总额达6.3万亿坚戈（1美元约合426.7坚戈），相当于GDP的9%。在“就业路线图”框架下，哈政府去年累计实施了约6700个基础设施建设项目，解决了23.9万余人的就业问题。哈萨克斯坦总统托卡耶夫指出，随着全球经济逐步恢复，隔离限制措施不断放宽，商业活动有望获得新活力。“下半年，我们的任务是进一步提高经济增速。”

　　（本报努尔苏丹7月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月19日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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