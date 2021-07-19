肖立晟 崔晓敏

近来，全球通胀压力上行。刚刚公布的美国6月居民消费价格指数（CPI）同比增长5.4%，环比增长0.9%，大幅高于市场预期。欧元区CPI同比连续4个月回升，4月至5月巴西、印度、墨西哥等新兴经济体CPI涨幅同比均超过5%。通胀预期走强，对世界经济的影响不容忽视。

全球通胀上升与以美元计价的大宗商品价格持续拉升直接相关。一段时间以来，粮油等大宗商品价格不断上涨。联合国粮农组织食品价格指数此前经历了连续12个月的上扬；随着交通运输业复苏，原油相关需求将在短期内急剧释放，但供给增加缓慢，油价仍有进一步上涨动能；铜、铝等国际定价商品价格也在高位不断攀升。可以说，美国等发达经济体货币和财政政策是通胀的重要驱动力。2020年以来，美国首次在超低利率环境下实施大规模财政刺激，短期内货币和财政“双刺激”政策，会推动以美元定价的商品价格水涨船高。此外，随着疫苗接种逐步普及，叠加宽松的政策环境，部分发达经济体需求快速复苏，一些新兴经济体供给能力则仍受疫情限制，造成供需失衡，也推高了全球通胀。

全球经济短期内仍有较大的通胀压力，明后年则有望缓解。这是因为，随着各国疫苗接种率不断提高，因疫情造成的供应短缺有望在2022年改善，供需缺口收窄将使得商品价格上升减速。同时，原油等国际大宗商品价格基本与美国经济周期同步。根据美联储的预测，2022年美国经济增速将回落至3.3%—3.5%，届时大宗商品价格可能见顶回落。

目前，美国的“双刺激”是否会引发通胀螺旋式上升是市场担忧的焦点。如果没有妥善管理市场预期，导致通胀预期上升过快，美联储可能会被迫收紧货币政策来管理通胀，继而引发全球资产价格被动调整，对新兴经济体乃至世界经济复苏带来冲击。对于一些新兴经济体而言，将面临资本外流的压力，难以为疫情防控和经济复苏提供持续的财政支持，国内债务风险也将进一步加剧。

作为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，中国拥有充足的政策空间和丰富的政策工具，外部经济风险的影响总体可控。

一些新兴经济体可着力控制资本流动的波动性，防范资本流动的大起大落，还可以主动开发应对过度资本流动的工具。对部分发达经济体而言，应采取负责任的货币政策，避免流动性泛滥，从源头上遏制通胀风险。

（作者单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室）

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)