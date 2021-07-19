本报记者 王新萍 苑基荣 任 彦 叶 琦

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在中国改革开放40多年的历史进程中，跨国公司作为重要参与者、见证者、受益者，发挥了积极作用。中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，跨国公司可以在这一进程中发挥重要作用，也能从中获得更多新机遇。

7月16日，第二届跨国公司领导人青岛峰会落下帷幕。本届峰会延续首届峰会“跨国公司与中国”的主题，搭建跨国公司与政界、学界对话的高端平台，凝聚共同建设开放型世界经济的广泛共识，全面提升新发展阶段与跨国公司的互利合作水平。

“我们关注中国面向未来的产业变革进程”

本届峰会期间，来自全球30多个国家的390家世界500强企业和517家行业领军企业的领导人线上线下参加会议。参会嘉宾超过1万人，通过“线上+线下”相结合的方式，探讨跨国公司在中国新发展格局中的作用与机遇，聚焦跨国公司同中国合作，展望后疫情时代全球产业链供应链价值链变革发展。

联合国工业发展组织总干事李勇表示，本届峰会为进一步探讨跨国公司在中国发展以及国际合作中发挥的重要作用提供了机会。中国发展的积极趋势将增强跨国公司的乐观情绪和信心。工发组织将支持跨国公司从中国巨大的国内市场受益，也支持中国保持全球供应中心的地位。“中国继续对外开放、改善营商环境、消除贸易壁垒以及其他支持性政策措施，对于确保跨国公司在中国蓬勃发展，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供支持和贡献具有重要意义。”

世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔—伊维拉认为，中国是稳定全球价值链、推动经济复苏的重要因素，在经济全球化进程中扮演着重要角色。

中国美国商会主席葛国瑞表示，中国经济进入高质量发展阶段，中国民众对优质、特色商品和服务的需求更加旺盛。峰会为跨国公司与中国政府间搭建了沟通平台，拓宽了地方政府与跨国公司交流渠道。

韩国希杰集团会长孙京植表示，中国正进一步营造市场化、法治化、国际化的营商环境，方便外资企业在中国开展生产经营活动，对此我们表示真诚感谢。“我们关注中国面向未来的产业变革进程。中国在人工智能、5G、物联网等未来产业领域取得了令人瞩目的成果。我们愿适应这一发展趋势，制定一系列相应的发展计划。”

“提升自主创新能力和拓展产业链的大好机遇”

本届峰会发布的《跨国公司在中国：新格局孕育新机遇》报告显示，2020年，中国实际使用外资总额达1443.7亿美元，跨国公司对中国投资信心不减。峰会取得了丰硕的成果，通过集中签约活动，合计签订外资项目96个，总投资118.5亿美元、合同外资50.2亿美元。其中，新一代信息技术、新能源新材料、现代海洋等“十强”产业项目58个，占项目总数的60.4%。

面向未来，新发展格局为跨国公司在华发展提供了新发展机遇，跨国公司将在创新发展、数字赋能、产业升级、乡村振兴、区域协调、绿色发展等诸多领域获得更大增长空间。

意大利天冰集团亚洲区销售总监迈克尔·迈尔表示：“中国新发展格局激发市场活力的举措，对于在华跨国企业而言，是提升自主创新能力和拓展产业链的大好机遇。”

美国惠普公司总裁兼首席执行官恩里克·洛雷斯表示，中国“十四五”规划让惠普看到进一步在华开展业务的巨大机遇。“中国的碳达峰、碳中和目标与惠普实现全价值链的零碳排放、减少商业活动对整体环境的影响的发展目标一致。我们期待着更多合作。”

法国电力集团副总裁、中国区总裁傅楷德表示，中国明确而坚定的态度与行动，让跨国企业看到广阔发展空间。未来，法国电力集团将全力支持中国能源市场改革发展以及低碳转型。

“我们非常关注中国以创新和技术进步推动现代化的措施，这将为跨国企业带来广阔市场机遇。”美国国际商业机器公司（IBM）大中华区首席执行官包卓蓝表示，在创新驱动发展战略推动下，中国在消费者端的数字化无疑走到了最前沿。

中国美国商会《2021中国商务环境调查报告》显示，美国企业对在华发展前景持乐观态度，61%的受访企业认为，在其近期的全球投资计划中，中国是前三大投资目的地之一。中国欧盟商会《2021年商业信心调查》显示，约68%的受访企业对所在行业未来两年的商业前景持乐观态度。

“展现中国推动建设开放型世界经济的责任与担当”

《建设高标准市场体系行动方案》发布，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《关于加快构建新发展格局的指导意见》，浙江高质量发展建设共同富裕示范区落地，数字人民币试点扩容，中共中央、国务院《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务……

向着构建新发展格局发力，中国全面深化改革的积极姿态、不断释放的市场潜力，吸引全球目光。

中国商务部发布的最新数据显示，今年1月至6月，中国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%。从行业看，高技术产业成为引资热点，实际使用外资同比增长39.4%，其中高技术服务业增长42.7%，高技术制造业增长29.2%。中国对外资的吸引力进一步提升。

今年5月，德国顺尔茨集团与山东魏桥创业集团共同打造的中德宏顺循环科技项目在山东滨州正式奠基，该项目总投资15亿元人民币。

IBM最近推出为中国市场度身定制的“鲁班”计划，目前已有9个经过验证的本地化混合云与人工智能演示方案在该公司位于北京的客户中心对外开放。

德国工程院院士葛兴福表示，中国致力于建设更高水平开放型经济新体制，坚定不移扩大对外开放，创造出巨大的经济效益，促进世界发展繁荣。

“跨国公司领导人青岛峰会的举办展现中国推动建设开放型世界经济的责任与担当。”比利时贝卡尔特集团高级副总裁俞志高表示，中国高水平对外开放将有力提振世界经济复苏，为全球发展注入新动能，也为包括贝卡尔特在内的跨国企业带来新一轮发展机遇。

（本报北京、布鲁塞尔、罗马7月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)