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“实实在在的民生工程”

本报驻南非记者  闫韫明
2021年07月19日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，由中国机械工业集团中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）承建的埃塞俄比亚贝雷斯1号糖厂正式投产。糖厂产出第一罐糖时，当地蔗农纷纷前来见证，分享收获的喜悦。埃塞俄比亚总理阿比对中国企业的大力支持表示感谢，称赞该项目是“实实在在的民生工程”。

　　据介绍， 该项目最初由一家当地承包商建设，建设进度难以达到预期目标，与项目配套的甘蔗园中的大量成熟甘蔗也无法及时加工生产。应项目业主埃塞俄比亚糖业公司委托，中工国际于2019年接手项目建设。中方项目组逐个排查解决了此前工程遗留问题。疫情防控期间，项目组尽全力保障施工质量和进度。同时，项目组还邀请当地分包商加入工程建设，为当地的就业、税收等作出积极贡献。

　　未来，该项目可实现日榨甘蔗1.2万吨，日产精糖1500吨，并创造近万个工作岗位。同时，项目配有发电机组，在保证产能的同时，可对外输电，缓解当地旱季供电压力。

　　阿比尤是当地一家分包企业的负责人。通过中国企业的帮助和培训，阿比尤团队的普通工人们迅速成长为熟练技工，团队还添置了挖掘机、装载机等大型机械，施工资质等级大幅跃升。阿比尤还陆续得到承接其他中资企业工作的机会，他说：“同中企的合作让我们有了更多发展的机会。”

　　据介绍，中工国际自2008年进入埃塞俄比亚市场以来，在糖业、电力领域先后承揽了日榨2.4万吨甘蔗的埃塞瓦尔凯特糖厂项目以及瑟卢塔400千伏变电站、伊加莱姆Ⅱ400千伏变电站等多个大型输变电工程等，为当地经济和社会发展贡献了力量。 

　　（本报约翰内斯堡电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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