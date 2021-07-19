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“核污水对海洋生态与人体健康影响”云上边会举行

2021年07月19日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月18日电  （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议期间，中华环保联合会近日举办“核污水对海洋生态与人体健康影响”云上边会，来自中国、日本、韩国、巴基斯坦等国的专家学者和社会组织代表参与研讨。

　　中华环保联合会副主席兼秘书长谢玉红表示，核污水排入海洋将影响到公众的环境权、健康权、发展权，希望日本政府本着对本国民众和国际社会负责任的态度，进一步对各种安全处置方式开展深入研究和论证，做到信息公开，严格遵守国际通行的标准，采用最佳可行的技术进行处理，谨慎地作出核污水的处置决定。

　　来自国际消除持久性有机污染物联盟指导委员会的侯赛因·沙赫里亚尔说，海洋是我们食物的重要来源。核辐射污染物是海洋污染的主要来源之一，通过影响海洋生物，进而影响人体健康。

　　世界自然保护联盟环境法委员会委员秦天宝表示，根据相关的国际法，核污染物排放责任国有义务及时通知可能受到影响的国家，也要和国际组织和受影响的国家进行磋商；同时要与科学独立的第三方机构进行合作，开展调查，以作出正确决策。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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