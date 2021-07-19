本报记者 周翰博 谢佳宁

日前，伴随最后一道并网指令发出，由中国和哈萨克斯坦企业合资建设的中亚最大风电项目——扎纳塔斯100兆瓦风电项目第四十台风机顺利并入哈萨克斯坦国家电网。这标志着扎纳塔斯风电项目实现全容量成功并网。

一台台风电机组有序排列，风机上“绿动未来”几个字格外醒目。叶片随风转动，成为当地一道亮丽的风景线，不少当地居民前来合影留念。哈籍员工克谢尼娅感叹：“风电项目带给我们更好生活！”

哈萨克斯坦曾长期面临电力生产结构单一和南北供需不平衡问题。火力发电在全国电力生产中超过80%，北方地区发电量占全国的70%，而南部地区电力消费量又约占全国的70%。为解决远程输电难题，同时推动哈能源体系“去碳化”，中方提出利用哈南部风力资源优势，开发风电等可再生清洁能源的方案。

扎纳塔斯风电项目由中国电力国际有限公司和哈萨克斯坦维索尔投资公司共同投资，中国水电建设集团国际工程有限公司承建，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司总包实施，规划建设40台2.5兆瓦风电机组。

维索尔投资公司管理合伙人阿尔马斯·丘金表示，扎纳塔斯风电项目是哈中产能合作加速推进的一个缩影。哈南部江布尔州和奇姆肯特地区此前没有大型发电厂，项目投产将直接改善哈电力格局。“受益于共建‘一带一路’合作项目，扎纳塔斯这个约2万人的小城，赶上新能源发展浪潮，居民有了新工作，城市有了新活力。”

据介绍，未来扎纳塔斯风电场每年发电量可达3.5亿千瓦时，能满足100万个家庭日常用电需求。中国驻阿拉木图总领馆代总领事缪宏波表示，“扎纳塔斯风电项目对助力哈进一步改善能源结构意义重大，也为中哈新能源领域合作开辟了新的空间。”

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)