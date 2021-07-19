本报大马士革7月18日电 （记者薛丹）当地时间7月17日，叙利亚总统巴沙尔在大马士革会见对叙进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向巴沙尔转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，在总统先生领导下，叙利亚人民经过百折不挠的斗争，在打击恐怖主义和反对外来干涉两方面都取得了宝贵成果。总统先生赢得连任体现了叙人民的高度信任和支持。

王毅指出，中方坚定支持叙方维护国家主权、领土完整和民族尊严；坚定支持叙方按照联合国安理会确定的“叙人主导、叙人所有”原则处理好国内问题；坚定支持叙方抗击新冠疫情，将继续向叙提供疫苗和抗疫物资；坚定支持叙方改善民生、加快重建，欢迎叙成为共建“一带一路”新伙伴；坚定支持叙方打击一切恐怖主义势力；坚定支持叙方在地区和国际事务中发挥应有作用。

巴沙尔请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中国共产党成立100周年。巴沙尔表示，叙方衷心感谢中方在叙利亚问题上秉持公正立场，给予叙大力支持。叙方始终视中方为真诚的伙伴和朋友，奉行“向东看”政策，在涉台、涉疆、涉港等问题上无条件支持中方，致力于深化对华友好合作。

同日，王毅还同叙外长梅克达德举行会谈并出席有关双边合作文件签署仪式。

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）

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