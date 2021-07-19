张汉晖

7月16日是《中俄睦邻友好合作条约》（以下简称《条约》）签署20周年纪念日。6月28日，习近平主席同俄罗斯总统普京举行视频会晤，两国元首宣布发表联合声明，正式决定《条约》延期，并就在更高起点、更大范围、更深层次上推进中俄合作达成重要共识，进一步明确了中俄关系的新目标、新任务。

20年来，中俄两国凝心聚力、笃定前行，两国关系达到历史最高水平，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系，堪称当代大国关系和邻国关系的典范。

中俄关系的优势是两国元首战略引领。两国元首定期深入沟通交流，不仅留下中俄友谊的段段佳话，更为两国关系不断迈上新台阶注入强劲动力。

中俄关系的核心是高水平战略互信和相互支持。《条约》开创了国际关系崭新模式。两国互为战略依托，互为发展机遇，互为全球伙伴，秉持“四个相互坚定支持”共识，深刻诠释了新时代中俄关系的内涵。

中俄关系的保障是完善的会晤合作机制。除元首互访、政府首脑会晤等高层定期交往机制外，两国在投资、能源、经贸、人文、军事、执法安全、战略安全、地方等各领域逐步建立起副总理级合作机制，就共同关心的重大问题坦诚交流。

中俄关系的根基是坚实、广泛的民意和社会基础。两国始终把促进民心相通作为重要任务，鼓励加强智库、媒体、青年、地方等往来与合作，文化交流不断扩大和深化，是真正的志同道合者。

20年实践充分证明，《条约》确立的不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系和“世代友好、永不为敌”理念符合两国根本利益，契合和平与发展的时代主题，是构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。

在百年变局和世纪疫情交织、国际格局加速演变的大背景下，两国要继续弘扬条约精神，以守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢为方向，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断向前发展。以两国元首共识作为推进中俄关系的根本遵循，在涉及双方核心利益问题上相互坚定支持，不断巩固战略协作，坚定维护战略安全和发展利益，捍卫国际公平正义，践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。挖掘潜力，扩大务实合作，全面促进利益融合，打造更多利益契合点和合作增长点。充分发挥中俄在相关机制中的“双引擎”作用，引领区域合作不断发展，推进“一带一路”倡议与欧亚经济联盟深入对接。弘扬中俄世代友好理念，继续巩固民意基础，促进民心相通。

潮平两岸阔，风正一帆悬。今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验。我们有十足信心推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系与时俱进、再创辉煌，为两国人民带来更多福祉，为世界繁荣稳定作出更大贡献。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）

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