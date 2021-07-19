谢尔盖·萨纳科耶夫

越来越多国家认识到，俄中两国秉承的理念对于维护世界和平安全、落实联合国2030年可持续发展议程、促进全人类繁荣进步有重要作用

今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年。6月28日，俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平举行视频会晤。两国元首宣布发表联合声明，正式决定《俄中睦邻友好合作条约》延期。

回想起当初作为俄中友协专家参与起草条约文本时的情景，我的心情仍然激动。那时，我们就深信条约将得到切实履行，也从不怀疑它将具有重大历史意义。“世代友好、永不为敌”就是条约确定的一项重要理念。

今天，所有人都能看到，在条约精神的引领下，俄中两国正积极构建新型大国关系。这一努力符合两国的根本利益，符合两国人民的期盼，在推动世界多极化的进程中发挥了重要作用，为区域和全球安全稳定提供了保障。俄中关系全面发展的事实证明，条约很好地经受住了国际形势变化的考验。

20年来，俄中两国合作机制不断完善。两国政府间合作委员会、相应分委会和工作组覆盖了两国合作的方方面面。两国商业界建立了许多协会，民间交往也非常活跃。互办国家年这种独特的合作方式，有效促进了两国关系发展。从2006年中国“俄罗斯年”、2007年俄罗斯“中国年”开始，双方相继举办了语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年等。现在，俄中科技创新年有关活动正在推进。这些活动促进了两国相互了解，筑牢了双方关系的基石。

俄中经贸关系得到了长足发展。20年里，两国贸易额增长了13倍多，贸易结构不断优化。2007年，在两国领导人倡议下，俄中机电商会成立。在两国商会成员的积极努力下，双方高附加值产品和机械设备贸易量开始上升，双向投资也在不断扩大。俄罗斯积极支持共建“一带一路”。“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接，促进了新交通走廊的建设，协调了双方合作项目，有专家将这一进程称为“一体化中的一体化”。

目前，俄中大项目合作已经涵盖航天、飞机制造、核能、基建等诸多领域。两国还有意尝试在国际信息安全领域加强合作，包括在联合国2021年至2025年信息安全开放式工作组框架下开展合作。两国支付系统合作和导航系统对接正在推进，两国贸易本币结算也在扩大。电影、电视、音乐、教育和其他文化领域的合作，推动两国人文交流迈上新台阶。

世界上越来越多国家开始认同俄中关于当前国际秩序的共识。越来越多国家认识到，俄中两国秉承的理念对于维护世界和平安全、落实联合国2030年可持续发展议程、促进全人类繁荣进步有重要作用。如今，国际社会迫切需要维护团结、应对共同挑战。俄罗斯将继续同中国深化双边关系，让友谊和互利合作精神代代相传。同时，我们也呼吁国际社会携手前进，共创美好未来。

（作者为俄中友协副主席）

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)