本报记者 屈 佩

日前，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首宣布发表联合声明，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》（简称《条约》）延期。俄罗斯各界人士纷纷表示，《条约》签署20年来，为促进两国关系发展、维护国际和地区和平稳定发挥了重要作用。《条约》延期为俄中关系长远发展奠定更加牢固基础，注入新动力。

“展示了以平等和相互尊重为基础的双边关系模式的吸引力”

2001年7月16日，中俄两国元首在莫斯科签署《条约》，确定了在不结盟、不对抗、不针对第三国的基础上，发展两国长期稳定的睦邻友好与互利合作关系的宗旨和原则，将“世代友好、永不为敌”的和平思想以法律形式固定下来。

俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金表示，《条约》签署20年来，俄中关系已发展为基于平等相待、高度互信等原则的高水平双边关系。元首外交在推动两国关系发展方面起到重要作用。俄中合作符合两国根本利益，对于维护世界和平稳定至关重要。

俄罗斯外长拉夫罗夫指出，在《条约》签署的20年中，俄中双边贸易额增长了13倍多，并连续三年平稳超过1000亿美元，中国已经成为俄罗斯最大贸易伙伴。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄中两国元首举行视频会晤，决定《条约》延期，证明俄中两国关系是互信的和伙伴性质的。

“2013年在莫斯科国际关系学院，习近平主席面向世界首次提出人类命运共同体理念，这一理念得到国际社会广泛支持和认同。”俄罗斯财政部高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，《条约》签署20年来，俄中双方合作所取得的丰硕成果，“展示了以平等和相互尊重为基础的双边关系模式的吸引力”。当前，人类社会面临严峻挑战和威胁，需要人类社会合力应对。《条约》延期为当前国际局势注入稳定因素，是人类命运共同体理念的生动实践。中国积极分享抗疫成果和经验，俄中两国专家在抗击疫情方面开展科研合作，都是践行这一理念的有力例证。

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，人类命运共同体理念尊重和珍视每一个民族的文明成果，不同国家和民族应当团结起来共同应对全人类面临的挑战。

“俄中在高新技术领域的合作将迈上新台阶”

在俄罗斯俄中友好协会中央理事会成员柳德米拉·马岑科看来，《条约》为俄中关系长远发展奠定了坚实法律基础。俄中两国成功建立新时代全面战略协作伙伴关系，将双边关系提升至前所未有的高水平。俄中两国在政治、经贸、军事、科技、人文等各领域开展全方位合作，特别是有效打击恐怖主义、分裂主义、极端主义和有组织犯罪。

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席伊万·阿尔希波夫表示，中国在实现自身经济发展、社会进步的同时，在国际舞台上始终展现出负责任大国担当，通过共建“一带一路”等与其他国家共享发展机遇，俄罗斯也从中获益。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，带动数字技术快速发展。维诺格拉多夫表示，信息时代，各国都有着保障数据和信息安全的需求，世界需要公正的全球数据安全规则。多年来，俄中重视信息安全发展，协调立场、共同应对网络和数据安全领域挑战。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，《条约》签署20年来，俄中两国在多个平台上加强协调、共同推动信息安全等领域国际合作。俄中等国早在2011年即向联合国大会提交了“信息安全国际行为准则”草案。2015年1月，上海合作组织成员国更新这一草案并作为联合国正式文件散发，提出了互联网治理国际化和帮助发展中国家弥合数字鸿沟等问题。“随着《条约》的延期，俄中在高新技术领域的合作将迈上新台阶。”

萨文斯基说，中方提出的《全球数据安全倡议》旨在保护数据安全、促进数字经济发展，反对破坏他国关键基础设施或窃取重要数据的行为，制止利用网络侵害个人信息的行为。倡议内容表明，中国尊重网络主权，竭力维护世界各国对信息内容的管辖权等合法权利。俄方支持该领域内的双边互动。

“两国协作已成为维护全球战略稳定的重要因素”

联合声明中，俄中双方表示将继续践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持平等互利、不干涉主权国家内政及和平解决争端原则，反对与国际法原则及联合国宪章背道而驰的单边强制性措施。

俄中友协副主席谢尔盖·萨纳科耶夫说，20年来，俄中合作充满活力，《条约》确立的有关原则和精神为俄中关系长期稳定发展发挥了重要而独特的作用。以《条约》为指导，俄中为维护多边主义、确保国际和地区安全与稳定贡献了积极力量。

“以《条约》为依托，俄中双边关系实现了巨大飞跃，处于历史最好时期和最高水平，成为睦邻、互利、平等合作的典范。”俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫说，未来，两国将继续开展各领域合作，推动构建更加公正合理的国际新秩序。

萨文斯基说，为改革完善全球治理体系，俄中双方必须加强对外政策协调，在国际舞台捍卫共同利益。“世界越是动荡，两国就越有必要加强战略协作，这既符合维护世界和平与安全的总体利益，也符合落实联合国2030年可持续发展议程的需要。”

马岑科表示，在全球地缘政治复杂多变的背景下，俄中两国不受外界干扰、坚定深化协作，为解决国际问题注入正能量。“两国协作已成为维护全球战略稳定的重要因素。”

维诺格拉多夫表示，在两国元首战略引领和《条约》精神指导下，俄中关系和两国各领域合作将取得更大发展、收获更多成果，两国将为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)