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巴基斯坦外长看望恐怖袭击事件中受伤的中方人员

2021年07月18日21:53 | 来源：新华社
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　　新华社伊斯兰堡7月18日电（记者蒋超　李浩）巴基斯坦外长库雷希18日前往位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院，看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，巴外交秘书苏海尔·马哈茂德、中国驻巴大使农融等一同前往。

　　库雷希一一看望了中方伤员，向院方详细了解伤员伤情和救治情况，并代表巴基斯坦政府和人民向中方伤员表达诚挚慰问。他承诺为伤员提供最好的救治条件，帮助伤员早日康复。

　　库雷希在病房外接受中国媒体采访时说，巴中两国携手应对挑战，开展惠及双方的发展项目，但一些势力不愿看到巴发展进步，恐怖袭击就是他们的“懦弱行径”。只要巴中双方携手努力，定能战胜这些势力，并把巴中关系发展得更加稳固。

　　库雷希说，此次恐袭不仅是对中国的袭击，也是对巴基斯坦和巴中友谊的袭击。巴方将同中方一道，竭尽全力将罪犯抓捕归案、绳之以法。

　　中国驻巴基斯坦大使馆14日发表声明说，中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车当天在赴施工现场途中遭遇爆炸，目前已造成9名中方人员、3名巴方人员遇难。

(责编：白宇、赵欣悦)

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