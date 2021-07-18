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国务委员兼外长王毅看望驻叙利亚使馆馆员

2021年07月18日20:43 | 来源：新华社
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　　新华社大马士革7月18日电 当地时间7月17日，对叙利亚进行正式访问的国务委员兼外长王毅专程赴驻叙利亚使馆看望在战乱中坚守阵地的全体馆员。

(责编：白宇、赵欣悦)

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