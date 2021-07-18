新华社东京7月18日电（记者王浩宇、叶佳）东京奥组委18日在有关抗疫措施的新闻发布会上确认，奥运村出现两名同一队伍、同一项目的运动员确诊感染新冠肺炎病毒。

奥组委新闻发言人高谷正哲表示，两名确诊选手和17日公布的奥运村首例新冠确诊病例（非运动员）也是同队同项目。目前确诊人员已被隔离，查找和检测其他密接人员等工作正在按照相关规定进行。

对于确诊者的相关信息，尤其是国籍，奥组委出于保护隐私等方面的考虑严格保密。韩国前乒乓球奥运冠军柳承敏17日晚在个人社交媒体上宣布，自己在抵达日本东京成田机场后的检测中确诊，但随后又删除了相关信息。

当天发布会现场有记者提问“奥运村一再出现病例，安全性如何保证”，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比回应道：“不存在‘无人感染’这个概念，我们应该重视的是在预防、检测和发现确诊人员这些环节中，完美执行防疫手册上的规定。”

“我认同‘奥运会是世界上疫情防控最严格的赛事’这一说法，目前出现的确诊病例，都在严格有序的依规进行隔离、筛查、检测等工作。”杜比说。

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